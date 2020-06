Se billedserie De har håbet og troet på, at de fik lov til den traditionsrige studenterkørsel, og nu er ønsket gået i opfyldelse for Oliver Dilling, Marcus Kjær og Sahar Afifi. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Sahar, Oliver og Marcus kommer med på studentervognen fra MSG

Undervisningsministeren meddelte i går, at der er grønt lys for studentervognture efter sommerens dimission. For Sahar, Oliver og Marcus fra 3.U på MSG Ringsted betyder det alverden, at tre gode gymnasieår kan få en rullende afslutning.

Ringsted - 04. juni 2020 kl. 18:08 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

- For at være helt ærlig havde jeg faktisk regnet med, at det ville komme til at ske.

Sådan siger Sahar Afifi fra 3.U på MSG Ringsted om dimissionstidens faste tradition, vognturen, som netop har fået grønt lys til at køre sommerens studenter videre til næste kapitel i deres liv.

Også hendes to klassekammerater, Oliver Dilling og Marcus Kjær, fra den samfundsfaglige klasse havde forventet det.

Alle tre gymnasieelever lægger dog ikke skjul på, at de også er glade for at kunne afslutte tre gode gymnasieår med den rullende rundtur hos alle forældrene den 25. juni.

Studenterkørsel og corona Studenterkørslen er kun tilladt, hvis det foregår klassevist for at undgå større forsamlinger.

De nærmere retningslinjer er i øjeblikket ved at blive udarbejdet. De ventes at være klar i løbet af de kommende dage.

Ministeriet understreger i en pressemeddelelse, at der af hensyn til smittetrykket i landet skal tages en del forholdsregler under både translokation, dimission og lignende arrangementer.

Der vil dog være mulighed for, at nærmeste familie også kan deltage. - At kunne afslutte sin gymnasietid på den måde, synes jeg er rigtigt fedt. Så må vi bare forsøge at leve op til forholdsreglerne og gøre vores bedste for, at det bliver en festlig og fornuftig vogntur, siger Oliver Dilling, der lader sin klassekammerat, Marcus Kjær, overtage:

- Det er et symbolsk bevis på, at vi er færdige, så jeg er glad for, at de har åbnet op. Det ville være noget helt andet, hvis vi ikke skulle ud og køre, siger han og tilføjer:

- Men jeg håber selvfølgelig også, at det er den rigtige beslutning. At vi kan finde ud af at holde afstand og ikke drikke af det samme glas og undlade ølbong.

Forsvarlig fest Det er ingen hemmelighed, at vognturen også involverer en promille, der er stærkere end de fleste ben kan bære.

Efter et par timer ligger man i lag med hinanden og er ved at falde ud af vognen, imens man krampeagtigt holder fast på sig selv og vognsiderne, som man til sidst opdager i virkeligheden er en bajer eller sin bedste ven.

Alle har prøvet det, men i år sker festen på en mere mørk baggrund.

Med en »special permission« fra Undervisningsministeriet føler nærværende gymnasieelever i hvert fald, at de skal leve lidt op til tilladelsen, der kommer med mere ansvar for sig selv og hinanden.

- Vi kommer nok til at stå tæt på vognen, men så længe vi opfører os forsvarligt, skal det nok gå, siger Sahar Afifi, inden Marcus Kjær supplerer:

- Det gør det også lidt lettere, at vi kun er sytten elever i klassen. Så hvis det endelig er, skal der nok være lidt mere plads på vognen end hos nogle af de andre klasser, der måske tæller 30 elever, siger han og tilføjer, mens de andre to ivrigt nikker.

- Jeg har det i hvert fald rigtigt okay med det.

Nedslående nedlukning Under nedlukningen har det frustreret gymnasieeleverne ikke at vide, om deres dimission blev til noget.

Om de skulle ende med at sidde og have deres egen lille »zoomfest« hjemme på værelset hos forældrene. Eller om de ville kunne fejre afslutningen sammen.

- Det har været meget frustrerende i det hele taget. Den sidste tid er jo tiden til at præstere fagligt, men så kom der en udefrakommende virus, spændte ben for os og tvang os til at blive hjemme, selvom man hellere ville være sammen på gymnasiet, siger Oliver Dilling og lader Sahar Afifi overtage:

- I starten var jeg nervøs for mit gennemsnit, og hvordan nedlukningen påvirkede mine karakterer, men nu er vi nået så langt og åbnet så meget op, at det hele ser lidt lysere ud, både generelt og personligt, siger hun.

Marcus Kjær var i begyndelsen af nedlukningen glad for ikke at skulle møde op på gymnasiet, men dagene begyndte hurtigt at ligne hinanden.

- I de første uger gik det okay, synes jeg, men hen ad vejen blev det meget demotiverende at stå op til om morgenen. Det var jo bare lektier, der skulle laves og sendes til læreren, og jeg savnede virkelig det sociale, der også betyder rigtigt meget.

Stærkt sammenhold Selvom de hverken måtte eller havde specielt meget lyst til at tage hen på gymnasiet på Ahorn Allé under nedlukningen, begyndte både Sahar, Oliver og Marcus at savne noget, der ligger hinsides det faglige: Det sociale.

For det sociale sammenhold giver smag for læring.

- Vi er en af de klasser på gymnasiet, der har det bedste sammenhold. Vi kan godt finde balancen mellem jokes og alvor, og det har været fedt at gå i skole og samtidig have det sjovt, siger Sahar Afifi, der sammen med sine klassekammerater ser frem til at færdiggøre gymnasiet med hue, fest vognkørsel efter den sidste eksamen.

Og selvom der er strenge afstandsmærkninger på gymnasiets gulve, sprit alle steder og afspærringstape foran døre og gange, er coronavirus drevet lidt væk.

- Man tænker faktisk ikke så meget over corona længere, for vi er blevet vant til at vaske hænder, spritte af og holde afstand. Fra at være meget underligt er det hele blevet mere naturligt, siger Sahar Afifi, inden Marcus Kjær slutter:

- Man tager det hele mere afslappet, men det er vigtigt, at vi fortsat tager det alvorligt. Især på vognturen.