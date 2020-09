April 2020 - der skulle have været godt med mennesker på sporvejsmuseet, men det blev 5, juni, før museet endelig kunne åbne. Nu mangler efterårsferiens oplevelser og juleweekendens hygge, før de frivillige kan lukke for en sæson, der allerede nu har medført en betydeligt større publikumsinteresse, end nogen turde håbe på dengang i foråret. Foto: Kim Rasmussen

Sæsonen på skinner slutter med succes og ekstra stjernetur

Ringsted - 27. september 2020 kl. 08:32 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

25. april: Tomt. 5. maj: Tomt. 16. maj: Tomt.

5. jun 2020: Jubiiiiiii, endelig åndede de frivillige på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i Jystrup lettede op. Århusvognen fra Marienlund kunne endelig køre gæster ind på museet.

Og det er sket lystigt siden. - Til og med fredag den 25. september har vi samme besøgstal som i hele 2019 - cirka 23.000. I skolesommerferien, hvor museet var omfattet af tilskudsordningen fra Kulturministeriet, havde museet besøg af tæt på 19.000 gæster. I samme periode sidste år havde vi besøg af cirka 10.000, fortæller museets pressetalsmand Søren Palsbo.

De frivillige medarbejdere forventer at byde velkommen til cirka 27.000 gæster, inden året ender, for oplevelserne 2020 er ikke slut endnu.

Det så helt modsat ud i foråret, da den forbaskede virus førte til nedlukningen.

Uden udsigt til en snarlig åbning kalkulerede bestyrelsen i april med et fald i gæstetallet på cirka 5000 og et medfølgende indtægtstab på cirka 600.000 kroner, hvis altså museerne fik lov at åbne den 5. maj,

Det blev 5, juni. Nu har museet en hel efterårsferie i uge 42 og juleweekenden at byde gæster velkommen til, inden den mærkeligste sæson nogensinde på det over 40 år gamle museum lukker vognene inde for sidste gang i år.

I efterårsferien fra lørdag den 10. til søndag den 18. oktober er der åbent alle dage. klokken 10-17 undtagen onsdag den 14. oktober. Her er

der en slags nyskabelse med på programmet.

- Der holdes åbent helt til klokken 22, idet museet denne dag har besøg af amatørastronomer fra Københavns Astronomiske Forening, der viser rundt i universet med hjælp af deres computerstyrede stjernekikkerter. Det er nyt, at museet holder aftenåbent en dag i efterårsferien, så museets gæster kan nyde synet af de illuminerede sporvogne, gamle gadelygter og forhåbentlig også stjernehimlen, siger Søren Palsbo.

Det er også denne onsdag, at den hestetrukne sporvogn kører udflugter i nærområdet med gæsterne for sidste gang i år.

Alle dage i efterårsferien er museets overvognstyrere til stede, så man under kyndig vejledning kan prøve at køre en sporvogn og opdage, at det ikke er helt så nemt, som det ser ud til, når de erfarne vognstyrere køre ud i skoven og tilbage igen med gæsterne.

Når den sidste vogn kører i remise den 18. oktober, gør de frivillige klar til juleåbningen den 12. og 13. december klokken 10-16.

Det er her, man skal håbe på sne, for så kan det næsten ikke blive mere idyllisk at køre i skoven i de julepyntede sporvogne og hente friskskovede juletræer eller få varmen med gløgg og klejner til julemusik i cafeen.