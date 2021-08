IKAs daglige leder Dennis Jensen glædede sig over at være startet op igen. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Sæsonen blev skudt i gang på sportskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sæsonen blev skudt i gang på sportskole

Ringsted - 09. august 2021 kl. 18:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Man kunne se det på benene. Det var som om, at de mange fremmødte til sæsonstarten på Idrætsakademiet (IKA) i Ringsted ikke rigtigt kunne stå stille lørdag eftermiddag.

For hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at de varmede op til OL-finalen i håndbold, der blot en time senere skulle udspille sig med sølv til Danmark som ærgerlig følge. IKA er jo for dælen et sportsakademi med håndbold som hovedfokus, så borgmester Henrik Hvidesten (V) lavede en hurtig vurdering af situationen og forkortede sin tale, der bl.a. kom ind på sportskolens talentfokus som et godt supplement til kommunens øvrige foreningsliv.

- Vi ved - også i Ringsted- at bredde og elite ikke er modsætninger, men hinandens forudsætninger, når det gælder rekruttering og rollemodeller. Det er også baggrunden for, at Ringsted Kommune for tredje gang har forlænget samarbejdsaftalen med IKA Ringsted med yderligere tre år, så aftalen nu løber frem til 1. juli 2023, sagde borgmesteren blandt andet i sin tale.

Forlænget aftale At samarbejdsaftalen er forlænget glæder daglig leder for IKA, Dennis Jensen, der sammen med sine kolleger kan fortsætte med at talentudvikle i alt 60 unge spillere indenfor håndbold, floorball og fodbold.

- Vi har ingen krav til niveau, men et krav til indstilling. Vi spænder vidt og bredt, for vi kigger ikke så meget på alder, men niveau og indstilling, når vi sammensætter holdene. Det vigtigste er sådan set, at man vil, siger Dennis Jensen, der mener, at den personlige indstilling kommer før sportsligt niveau i talentudvikling.

- Man kan ikke udvikle nogen, der ikke rigtigt gider.

Håndbold er hovedformålet, men IKA har også taget floorball og fodbold med. Foto: Jens Wollesen

At viljen viser vejen kan Hjalte Wollesen godt skrive under på. Som håndboldspiller handler det lige så meget om teamet som om taget på bolden.

- Jeg synes, jeg har udviklet mig meget som spiller. Specielt teknisk har jeg fået et bedre tag på spillet. Der lige så meget fokus på den enkelte som på fællesskabet, siger Hjalte Wollesen, der mener, at alle kender hinanden på kryds og tværs, fordi flere forskellige årgange spiller sammen.

- Der er plads til alle, så længe, man viser, at man gerne vil det. Selvom Dennis Jensen indleder sin tredje og en halv sæson på IKA, føler han sig næsten ny som daglig leder.

- Jeg nåede lige at have en normal sæson, før vi måtte lukke ned på grund af corona, siger Dennis Jensen, der mener, at IKA er blevet reddet på målstregen, fordi sportskolen er en virksomhed og derfor har kunne få hjælp igennem regeringens kompensationspakkr til erhvervslivet.

- Vi har været glade for, at vi som virksomhed har kunne lukke ned og få noget kompensation. Det betyder også, at vi nu kan komme igang igen uden at skulle tænke så meget over økonomi og retningslinjer, siger han og slår fast:

- Det har været to mærkelige sæsoner, men vi har hverken oplevet frafald eller, at vi pludselig måtte lukke linjer.

Trukket to sportsgrene til Faktisk har IKA udvidet. Fra at være forbeholdt håndbolden har Dennis Jensen trukket yderligere to sportsgrene til skolen: Floorball og, som noget helt nyt, fodbold.

- Da jeg kom, var der faktisk kun håndbold. I dag har vi floorball, og så er fodboldlinjen helt ny. Derudover har vi fået hævet niveauet, fordi vi har lavet en samarbejdsaftale med TMS Ringsted om at have nogle af deres unge spillere boende, siger Dennis Jensen.

En af de fastboende er Morten Jensen, der har boet på IKA i otte måneder, og som spiller på TMS Ringsted ligahold.

Han mener, at IKA er en rigtig god mulighed for at blive bedre som spiller - og samtidig lære voksenlivet som udeboende at kende med familien boende lige om hjørnet.

- Det er et super fællesskab, man har her. Det er et rigtigt godt alternativ til egen bolig, når man flytter hjemmefra, og så er sporten altid tæt på, siger Morten Jensen og nikker til vennerne med et smil:

Hvis de bliver trætte af mig, må jeg jo flytte.

Eleverne var glade for at være tilbage. Nogen af dem, som disse tre håndboldspillere, skal også bo på IKA. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Mikkel Olsen, ligeledes håndboldspiller i TMS Ringsted, er »patient zero«, som man siger. Han har boet på IKA i tre år og er stadig glad for det.

- Det er en billig måde at flytte hjemmefra, og så arbejder jeg i Haslev, så det gav mening ikke at flytte længere væk, siger Mikkel Olsen, der også nævner fællesskabet som en stor fordel.

Netop det sociale udenfor banen er næsten lige så vigtigt på IKA - særligt i lyset af pandemiens hjemsendelser og sociale isolation.

- Vi har lært, at man skal værdsætte vores fællesskab. Under første og anden nedlukning så vi jo ikke hinanden i fire måneder, og det har krævet stor selvdisciplin at holde træningen ved lige, slutter Dennis Jensen.