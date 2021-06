Anja Resen er psykolog og har igennem 15 år været leder af behandlingstilbuddet Ungeliv, der fagligt- og forvaltningsmæssigt er tværgående og derfor ret unikt på landsplan. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Sårbare unge flokkes om unikt behandlingstilbud

Der findes multiværktøj, der kan fixe alt på en cykel. Hvis et kædeled er hoppet af, styret en smule skævt eller slangen punkteret, er der både kædeskiller, svensknøgle og dækjern i ét og samme redskab.

Hvis Ungeliv var et værktøj, ville det kommunale behandlingstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år måske være sådan et. Lige ved hånden og altid til rådighed med pædagoger, socialrådgivere, psykologer og en enkelt psykiater samlet under samme tværfaglige tag på Prinsensvej 10 i Ringsted.

Alligevel holder metaforen ikke helt. Der er en afgørende forskel mellem værktøj og virkelighed, hvis man spørger Anja Resen, psykolog og leder af Ungeliv igennem de 15 år, tilbuddet har eksisteret.

- Vores job er ikke at fixe de unge. Vi arbejder generelt ikke ud fra diagnoser, for vi kan ikke bruge dem til noget. Vi arbejder ud fra, hvad de unge kan og har brug for, så de kan komme videre i deres liv, siger hun og slår fast:

- Professionelle læger og psykiatere laver typisk et skema over, hvad man er dårlig til. Vi har et andet udgangspunkt. Vi vil langt hellere fokusere på, hvad de unge rent faktisk er gode til.

Har eksisteret i 15 år I år kan »Ungeliv« fejre sin 15-års fødselsdag, men det er først for nylig, at behandlingstilbuddet har fået større national bevågenhed.

Sidste år udvalgte Socialstyrelsen nemlig Ringsted-tilbuddet til at udvikle og formulere den nationale model for arbejdet med psykisk sårbare unge sammen med syv andre kommuner.

- Om halvandet år er vi færdige med den nationale handlingsplan, og jeg tænker, at det bliver Ringsted-modellen, der slår igennem. Jeg ser det som en rigtigt god mulighed for, at det arbejde vi laver, kan blive udfoldet som national standard, siger Anja Resen.

Otte kommuner har i perioden 2020-22 fået støtte til at videreudvikle og implementere en national model i samarbejde med Socialstyrelsen og en ekstern leverandør. Kommunerne er Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg kommuner. Foto: Anders Ole Olsen

Når hun ikke er bange for at være kry, handler det om Ungelivs unikke metoder, der bygger på tværfaglighed, tilgængelighed og et godt tarv på de unge - og som ikke findes ret mange andre, hvis overhovedet nogen, steder i landet i samme form.

- Vi har både misbrug, sårbarhed og hele den forebyggende del, og så har vi sågar også en børne- og ungdomspsykiater ansat. Vi kommer hele vejen rundt uden at forlade nærmiljøet og de unge, siger Anja Resen, der samtidig gør et stort arbejde for at række ud til de unge gennem samarbejder med folkeskolerne, gymnasiet og privatpraktiserende læger.

- På den måde er det f.eks. meget lettere for lægerne at holde sig opdateret på vores tilbud og holde relationen i live, så de kan sende unge i vores retning før henvisning, siger hun.

Politisk opbakning Anja Resen glæder sig samtidig over den politiske opbakning gennem årene.

En opbakning, der bl.a. har betydet, at tilbuddet er vokset fra »Anja alene i verden« tilbage i 2006 til nutidens tifoldige team, der trods forskellige faglige baggrunde alle varetager den samme opgave.

- Jeg synes, vi har nogle politikere i Ringsted, der er modige. De giver os nogle store friheder, fordi de kan se, at vi håndterer ansvaret og friheden på den bedste mulige måde for de psykisk sårbare unge i Ringsted, siger lederen og overlader ordet til Britta Nielsen (SF), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted:

- Social- og arbejdsmarkedsudvalget har gennem en årrække haft fokus på at sikre relevant tilbud til psykisk sårbare unge, og vi er glade for, at »Ungeliv« har vokset sig større gennem de sidste 15 år, og at de sikrer et lettilgængeligt tilbud til kommunens psykisk sårbare unge, skriver Britta Nielsen i en skriftlig kommentar til DAGBLADET.

Større interesse Det er ikke bare Ungeliv, der har vokset sig større. Også antallet af unge, der henvender sig, er højere i dag, end da Anja Resen lagde ud som psykolog i Ringsted Kommune for 17 år siden.

- Selv om vi ikke laver årsrapporter på området for psykisk sårbare unge, registrerer vi hele tiden, og jeg ved, at vi i hele Ungeliv har haft 140 unge igennem hen over det sidste år. Det er rigtigt mange på et år, siger Anja Resen og tilføjer:

- Vi giver dem hverken penge eller medicin, så de har ikke noget i klemme hos os. De kommer her udelukkende, fordi de har lyst til at udvikle og forandre deres livssituation.

Psykolog Benjamin Steffen Nielsen og Anja Resen. Foto: Jens Wollesen

Hun mener, at unge generelt er blevet bedre til at henvende sig.

- Jeg oplever, at de unge er blevet mere åbne. Jeg kan klart mærke, at det ikke længere er så tabulagt at have det dårligt. De unge er blevet bedre til at vide, hvad de vil, hvorimod mange gik alene med deres udfordringer for bare ti år siden, siger Anja Resen og slår fast:

- Jeg tror ikke at åbenheden gør, at flere har ondt. At flere opsøger os eller en læge, fordi det er blevet mere socialt acceptabelt eller »på mode« at gå til psykolog. De unge vil gerne, og de fleste har lyst til forandring. Og når man har det, bliver man automatisk opsøgende.

Fleksible forløb Når de unge så står i døren på Prinsensvej, er det først og fremmest vigtigt at imødekomme dem og deres behov. For mange har det været svært nok overhovedet at tage valget og komme afsted.

- Det skal være let, hurtigt og enkelt at henvende sig. Man skal ikke igennem 40 sagsbehandlere, visitationer eller jobcentre, før behandlingen begynder. Vi ved, hvor svært det er for mange overhovedet at tage skridtet, siger Anja Resen, der sammen med kollegerne skræddersyr forløbene, så det passer til de unge og deres sårbarhed.

- Der er en fleksibilitet i systemet og fra vores side, som er helt afgørende, siger Anja Resen.

Dørene står åbne til hver en tid, men som hun siger:

- Det gør ikke noget, at de ikke kommer som planlagt eller ikke er her de første timer af en gruppesession, men det gør en forskel, at vi har et godt samarbejde og en god relation.

Akutpladser og udvidelse Selv om mange ønsker er krydset af på Anja Resens liste, har hun altid idéer til, hvordan man kan gøre tilbuddet endnu bedre.

- Ikke fordi jeg vil lave et herberg, men det kunne da være rigtigt fedt at få nogle akutboliger til psykisk sårbare unge, der lige pludselig ikke har noget sted at bo. Eller udvide, så der kan være flere gruppesessions, siger Anja Resen og uddyber:

- Det er rigtigt vigtigt, at de unge lærer af andre unge. At de kan genkende og spejle sig selv i andres fortællinger.

Som en hjælpende, men usynlig hånd, er det også afgørende at træde et skridt tilbage for at give plads, mener Anja Resen, der slutter på noget nær det vigtigste: Kunsten at lytte.

- Helt centralt for vores arbejde er, at de unge er eksperter i deres egen liv. Vi kan have mange kloge teorier, men hvis vi ikke kan slå flapperne ud og lytte til dem, er vi galt afmarcheret.