Se billedserie Steffen Hansen er klar til en stor EM-fest. Her viser han en af butikkens mange Danmark-trøjer frem. Foto: Niels Nedergaard

Send til din ven. X Artiklen: Sådan skal Ringsted-borgerne følge med i EM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan skal Ringsted-borgerne følge med i EM

Ringsted - 12. juni 2021 kl. 07:00 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Det meste af Danmark er i øjeblikket ramt af feber. En fodboldfeber vel og mærke, og selvom vi er midt i en coronapandemi, så er der allerede skruet op for EM-festen på dansk grund. Det gælder også i Ringsted, hvor flere af byens borgere er klar til at sidde klistret foran tv-skærmen for at se de danske helte i aktion, når de rød-hvide drenge lørdag i Parken brager sammen med Finland.

Fredag eftermiddag var DAGBLADET således en tur på gaden for at tage temperaturen på folks fodboldfeber, og der er flere, som glæder sig til en sand folkefest.

- Jeg skal selvfølgelig se det, for vi vinder jo EM, siger Kim Daleng, der arbejder i den lokale tøjbutik med en selvsikkerhed i stemmen, inden han bryder ud i latter.

- Jeg kan love dig for, at min stue derhjemme har en storskærm. Jeg skal bænke mig selv foran skærmen, og så skal jeg have en god fadøl og nogle chips med dip, og så skal jeg simpelthen bare kigge fjernsyn. Normalt går jeg faktisk ikke specielt meget op i fodbold, men jeg synes bare, at det her er noget helt specielt, siger han.

Kim Daleng bakkes op af 21-årige Andreas Bendtsen, der også skal sidde plantet foran skærmen. Han tror endda, at Danmark kan lave et stort resultat ved slutrunden.

- Det er jo Danmark. Det skal man se. Man kan jo håbe på, at de også kan vinde EM. Jeg synes, de spiller godt og har nogle gode spillere. Jeg ser generelt meget fodbold, men jeg synes, at landsholdet spiller bedre, når de er på hjemmebane, så jeg tror, de når langt. Det bliver vildt, siger Andreas Bendtsen.

Personalehygge og fodbold Der er flere måder at samles med enten kolleger eller familie og venner for at se EM i fodbold. Hos Sportmaster i Ringsted har man valgt at gøre Danmarks åbningskamp mod Finland til et dagligt arrangement for medarbejderne, hvor der naturligvis skal ses fodbold på storskærm ved Valdemar scenen. Det fortæller Steffen Hansen, der er ejer af sportsbutikken.

- Jeg skal op på torvet og se kampen på storskærm. Det er jo et megagodt arrangement. Nu er jeg ikke stor fodboldfan selv, men jeg ser det, fordi jeg synes, det er en stor folkefest. Det er for at se landsholdet. Fodbold er sjovt at se, men det er ikke sådan, at jeg ser alle kampe, siger Steffen Hansen, inden han tilføjer:

- Der er altid et stort sammenhold om landsholdet, fordi det er noget nationalt. Det har dog forstærket følelsen under covid-19, tror jeg. Jeg glæder mig vildt til arrangementet. Det bliver virkelig sjovt at være sammen med enten venner, familie eller kolleger. Vi tager eksempelvis hele personalet afsted, så det bliver vildt sjovt at se landsholdet, afslutter Steffen Hansen.

Danmark møder Finland lørdag 18.00 i Parken. Der er ligeledes storskærmsarrangement i Ringsted ved Valdemar scenen, hvor der er plads til i alt 920 mennesker grundet de nuværende corona-restriktioner.