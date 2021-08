En kilometerlang svømmebane er blevet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Den bliver snarest muligt etableret. Foto: Anne Wandall

Så skal der svømmes om kap i badesø

Ringsted - 27. august 2021 kl. 18:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis du er mere end almindelig glad for vand og måske endda ynder at svømme om kap, skal du læse med her.

En kilometerlang svømmebane ser nemlig dagens lys i Haraldsted Sø langs Vrangeskov. Svømmebanen bliver både etableret for at skille vandene og markere, hvor der kan svømmes, og hvor der kan sejles, men også for at øge sikkerhed i den populære badesø.

Flere placeringer på tale Ud af i alt fire mulige placeringer blev det netop en bane langs søbredden ved Vrangeskov, der blev vurderet som den bedste placering.

Ved skovens traktørsted er der både gode parkeringsforhold, den allerede eksisterende badebro som startsted, og så vil skovens kommende natur- og aktivitetshus gå fint i spænd med den nye svømmebane, lyder det i indstillingen.

Svømmebanen har været på dagsordenen et par gange til Kultur- og Fritidsudvalgets møder. At godkendelsen først falder nu, er kun et spørgsmål om brugerinddragelse.

Længere høring igang Brugerrådet for søerne har løbende været hørt i forhold til placeringer, og så har Ringsted Svømmeklub deltaget på et »stand-up-møde« ved Haraldsted Sø sammen med selvsamme råd.

Her lød hovedbudskabet, at en så lang bane som muligt var at foretrække, da open air-svømmere typisk svømmer fire kilometer. Derudover skulle der også være mulighed for omklædning.

Koster ikke meget Det hele koster ikke mere end 10.000 kroner at etablere, og Ringsted Ro- og Kajakklub har tilbudt at vedligeholde banen, der ifølge Ringsted Kommune ikke bliver helt så lige, som først antaget.

De sidste 500 meter svinger sig nemlig helt uundgåeligt om en søbred. Men mon ikke svømmerne vænner sig til sådan en svingom?