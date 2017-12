Så pyt da, jeg går på pension

Palle Plambech kan egentlig ikke lide julepunt i overdrevne mængder. Men han elsker den humor, der ligger bag, at »nogen« hvert år sniger sig til at fylde hans kontor med masser af julerier. - Humoren er god. Vi griner meget her. Det er så befriende, at der er plads til latter, så alt ikke kun er alvorligt, siger næsten-pensionisten. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER