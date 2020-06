Det er nu et år siden, at banen Ringsted - Køge Nord - København blev indviet.

Så mange daglige rejsende har Ringstedbanen

Ifølge DSB var der inden coronakrisen cirka 20.000, der dagligt rejste til og fra den nye Køge Nord Station. Om det er tilfredsstillende i forhold til forventningerne, er for tidligt at sige, lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov.

- Man plejer først at have et konkret billede efter tre-fem år, før man kan konkludere noget.

- Men vi kan dog sige, at interessen for at pendle til Køge Nord Station længere ude fra Sjælland med sin bil og så tage toget videre derfra er så stor, at vi sammen med Køge Kommune er ved at udvide antallet af P-pladser, fortæller Tony Bispeskov.