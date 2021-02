Er huslejen mon for dyr i Stakladen, spekulerer Lasse Appelquist. Foto: Bodil Pinholt

Så lukker det sidste supermarked i centrum

Debat: Lidl i Stakladen i centrum af Ringsted drejer nøglen om, og mange ældre skal nu ud på en længere tur for at købe ind.

Lidl her i Nørregade har mange kunder, så hvorfor lukke?

Det siges, at de gerne ville udvide derovre. Og det er jo ikke fordi, der ikke er mange tomme lokaler i Stakladen.

Men skulle det mon være sådan, at ejerne forlanger en husleje, der ikke er realistisk, hvis man skal drive forretning?

Det vil så ikke være første gang, at forretningsdrivende flytter fra centret, fordi dobbelt så store lokaler kan fås til samme leje eller samme størrelse til halv leje på den anden side af gaden.

Men ejerne må jo have penge nok, siden centerets lokaler hellere må stå tomme end blive lejet ud.

Gad vide hvor meget det kommer til at betyde for Kirppu, at Lidls kunder forsvinder. Mange har frekventeret begge steder.