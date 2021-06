Der er altid mulighed for at gøre en god handel ved kræmmermarkederne på dyrskuepladsen. Privat foto

Så er der atter kræmmermarked med Lions

Ringsted - 29. juni 2021 kl. 08:20 Kontakt redaktionen

Lørdag den 3. juli klokken 8.00 genoptager Lions Ringsted kræmmermarkederne på Dyrskuepladsen, Anlægsvej 7, ved Ringsted Sportscenter.

Der er åbent til opstilling for kræmmere fra klokken 6.00.

- Situationen er heldigvis sådan, at vi nu kan arrangere kræmmermarked uden at blive ramt af Corona restriktioner, fortæller René Bitsch, der har ansvaret for kræmmermarkederne i Lions Ringsted.

- Vi måtte aflyse alle markederne i 2021 på grund af Corona, og i lang tid så det også ud til at blive svært at gennemføre markeder i 2021. Men nu står vi klar til at tage imod gæster og kræmmere, der vil gøre gode handler, lyder det i en pressemeddelelse.

Vi håber, at mange har benyttet coronapausen til at rydde op på lofter, i udhuse og pulterrum. Og, at de nu har lyst til at komme og sælge.

Der tages gebyr for en bod. I Lions kræmmerboden kan der købes kaffe og brød fra den tidlige morgen. Senere på formiddagen sælges der kolde drikkevarer og kræmmerpølser, som Lions Ringsted er ved at være berømte for på markederne.

Der vil være et marked hver sommermåned på følgende datoer: Lørdag den 3. juli, lørdag den 14. august, lørdag den 4. september og lørdag den 9. oktober. Bemærk at enkelte dage er forskudt i forhold til tidligere år, hvor markederne traditionelt har været afholdt den første lørdag hver måned. Det har været nødvendigt at forskyde disse dage på grund af aktiviteter i Ringsted Sportscenter

Se mere på Lions Ringsteds Facebook, og hjemmeside, eller kontakte René Bitsch på telefon 21 86 54 74.

Lions Ringsted overtog i 2012 det, der dengang hed Ringsted heste- og kræmmermarked. Det var dog begrænset, hvor mange heste, der blev handlet, så derfor kaldes det nu Lions Kræmmermarked.

Hver sommer har der siden været kræmmermarkeder, men i 2020 måtte Lions altså holde en ufrivillig pause. Der er nu stor tilfredshed med at kunne genoptage det frivillige arbejde. Overskuddet går ubeskåret til velgørende donationer, hvoraf størstedelen doneres direkte i lokalområdet.