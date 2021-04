SOS Børnebyerne hjælper forældreløse og udsatte børn verden over. Du kan være med til at hjælpe ved at melde dig som indsamler på mors dag den 9. maj. Der er i skrivende stund 134 ledige indsamlingsruter tilbage i Ringsted. Foto: Jens Honoré

SOS: Ledige indsamlingsruter på mors dag

Ringsted - 16. april 2021

Vil du være med til at sikre, at forældreløse og udsatte børn verden over kan få en tryg hverdag og kærlige rammer med en ny familie?

Så har man muligheden for at gøre en forskel, når SOS Børnebyerne samler ind på mors dag den 9. maj, hvor 17 Ringstedborgere allerede har meldt sig klar med indsamlingsbøsserne.

- Nedlukninger som følge af corona har verden over ramt især de udsatte børn, vi hjælper, siger direktør i SOS Børnebyerne Mads Klæstrup Kristensen i en pressemeddelse og fortsætter:

- I kriser som denne er der stor risiko for, at familier falder fra hinanden, og flere børn bliver efterladt. Der er derfor hårdt brug for vores hjælp nu.

Indtil videre har 4000 meldt sig som indsamlere i Danmark. I Ringsted er der foruden de 17 borgere, der allerede har meldt sig klar på dagen, stadig 134 ledige indsamlingsruter i kommunen.

- På to-tre timer kan én enkelt indsamler i gennemsnit samle omkring 1.000 kroner ind. Det er mange penge, som kan gøre en stor forskel i hverdagen for de børn, vi hjælper. Vi håber, at de sidste ruter bliver besat, så vi kan få endnu flere penge ind til verdens børn, lyder det videre fra Mads Klæstrup Kristensen i pressemeddelelsen, der desuden oplyser, at indsamlingen i år vil være kontantløs. Derfor vil den fysiske indsamlingsbøsse være udskiftet med et indsamlingsskilt med en personlig kode, der skal give indsamlerne overblik over, hvor meget de skraber sammen.

Man kan tilmelde sig som indsamler på sosindsamling.dk eller ringe til SOS Børnebyerne på telefon 33 73 02 33.

Sidste år var Ringsted Kommune repræsenteret ved 19 indsamlere.