SF vendte skuden og fik næsten endnu et mandat om bord

971 stemmer til SF betød, at partiet klarede skærerne og sikrede sig et mandat. Det bliver udløst ved knap 900 stemmer. Herefter blev blikket rettet mod valgforbundet.

- Vi håber, at der under fintællingen dukker 25 stemmer frem, men det er næppe sandsynligt, siger SFs spidskandidat, som må se et billigt mandat gå til liste Ø.

Britta Nielsen kan på et personligt plan lune sig ved tanken om, at hun fortsat skal sidde i byrådet, og at hun for tredje periode i træk kan smykke sig af titlen som formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.