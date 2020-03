S-politiker købte ind blandt hamstrende kunder

Sadik Topcu og hans kæreste Filiz Ülkebay med indkøbsvognen blev fotograferet på vej ud af et overbefolket Netto onsdag aften. Sadik Topcu mener, at han nok er interessant på grund af de to pakker køkkenrulle, men vognens indhold viser, at der ikke var tale om hamstring, for så havde den været overfyldt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

