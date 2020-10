S-gruppeformand: Det er uværdigt og uacceptabelt

Socialdemokratiets Per Flor kræver hurtig handling. Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 07. oktober 2020 kl. 16:41 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg reagerede, da jeg så opslaget om Natasha på Facebook, for det er ikke noget, der skal forekomme i Ringsted Kommune. Vi skal ikke have sådan en historien som den i Jylland.

Sådan siger gruppeformand for Socialdemokratiet i Ringsted Byråd Per Flor i en kommentar til kritikken af forholdene på bostedet Bengerds Huse i Ringsted.

- Derfor har jeg sendt sagen videre til direktøren på området, og det er oplyst mig, at der bliver holdt møde med familien onsdag eftermiddag. Jeg forventer, at direktøren deltager, siger Per Flor.

Han har printet det opslag, som Natashas søster har lagt ud på Facebook, og sendt det videre til direktøren, så »de er orienteret«.

- Nu må de se på, hvad der er op og ned i den sag. Jeg ved ikke, hvad der er sket, jeg har kun et referat.

Han er dog ikke i tvivl om, at det Natasha har været ude for, ikke kan tolereres noget sted, hvor mennesker bor og er afhængig af andres hjælp.

- Det er uacceptabelt. Når man har sagt ja til at arbejde med andre mennesker, siger man også ja til at hjælpe. Når familien så kontakter Bengerds Huse, og der ikke er sket noget, så er det, man må sige, at det skal stoppe nu.

Men kan der ikke være en logisk forklaring på det, der er sket?

- Jeg kan ikke se, der er en logisk forklaring. Det må ikke ske. Det er uværdigt, siger han og tilføjer:

- Man kan heller ikke have, at den eneste kommunikationsform, man har, er på lydløs. Det er lederens ansvar at sikre sig, at det første, personalet gør, når de møder ind, er at sikre sig, at telefonen er tændt og ikke på lydløs.