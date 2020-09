Der er ikke længere afmærkninger i asfalten på Kværkebyvej. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Rystede forældre: Fodgængerstriber fjernet fra skolevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rystede forældre: Fodgængerstriber fjernet fra skolevej

Ringsted - 03. september 2020 kl. 18:18 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forælder Rebecca Gigas er begyndt at grave i trafiksikkerheden omkring Kværkeby Friskole øst for Ringsted. Her er hun blevet chokeret over at opdage, at der før skolen blev privat, har været fodgængerfelt på ved skolen på Kværkebyvej.

- Jeg har fået oplyst af Finn Andersen (formand for Fjellebro-Kværkebyegnen, medlem af Kværkeby Skoles bestyrelse og byrådsmedlem), at ved chikanen på Kværkebyvej har kommunen fjernet de hvide striber på vejen. Det er en katastrofe, og det burde ikke ske, siger Rebecca Gigas.

Finn Andersen bekræfter over for DAGBLADET Ringsted, at der er sket en ændring på Kværkebyvej:

- Striberne blev fjernet, efter skolen blev friskole. Der var et ønske om at få frisket op - der var et blåt felt på kørebanen. I stedet for at få ny belægning, blev den eksisterende fjernet. Det er, hvad jeg erindrer.

Hvem har ansvaret Rebecca Gigas undrer sig:

- Det er enormt skræmmende, at der er brugt penge på at fjerne striberne, efter det blev en friskole. Jeg må bare spørge mig selv: Hvad er det, der foregår? Det giver slet ingen mening, siger hun og efterlyser nogen, der har et ansvar.

- Det er virkelig provokerende at få at vide. Hvem styrer det? Hvem tager sådan nogle beslutninger? Det er i hvert fald ikke noget, der fremmer trygheden, og der er ikke belæg for at gøre det.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ringsted Kommune til den konkrete sag.

Tid til handling Konservatives Andreas Karlsen bor selv i området, og han erkender, at der skal gøres noget for at forbedre trafiksikkerheden ved Kværkeby Friskole.

- Vi er nødt til at få sænket farten på Køgevej ved friskolen. Vi vil gerne være med til at fremrykke etableringen af lysreguleringen, men det må ikke gå så hurtigt, at det ikke bliver lavet ordentligt, siger han til DAGBLADET.

Han mener, at ulykken er en påmindelse til politikerne og administrationen om, at der skal kigges på trafiksikkerheden ved alle friskoler i kommunen.

- Vi skal huske, at trafiksikkerheden også skal være i orden ved kommunens friskoler. Vi ønsker, at der bliver sat penge af i budget 2021 til at forbedre trafiksikkerheden, tilføjer han.

relaterede artikler

Løsningsforslag til farlig skolevej er klar til at blive diskuteret 03. september 2020 kl. 14:13

Efter ulykke: Forældre hjælper elever over livsfarlig skolevej 03. september 2020 kl. 09:52