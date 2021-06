Byrådet i Ringsted har vedtaget et totalt rygeforbud fra 15. august i hele Ringsted Kommune - i byrådet kan samme regel dog ikke håndhæves. Foto: Ukendt

Send til din ven. X Artiklen: Rygeforbud kommer til at gælde alle i kommunen - undtagen byrådsmedlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rygeforbud kommer til at gælde alle i kommunen - undtagen byrådsmedlemmer

Ringsted - 28. juni 2021 kl. 20:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Mens det er sikkert, at der vil blive nedlagt et totalt rygeforbud blandt alle ansatte i Ringsted Kommune fra 15. august, kommer det ikke til at gælde for byrådsmedlemmerne.

Byrådet havde udskudt beslutningen til det sidste møde inden sommerferien i tirsdags, for at finde en afklaring på, hvorvidt forbuddet også kunne gælde byrådsmedlemmerne.

Ren galimatias Tidligere var det blevet afvist med begrundelsen om, at de som folkevalgte i borgerligt ombud ikke kan omfattes samme regler gældende kommunalt ansatte, men i tirsdag lød administrationens konklusion anderledes.

- Vi kan godt blive omfattet af samme regel, selvom det ikke har konsekvenser, sagde borgmester Henrik Hvidesten (V) om retningslinjerne, der åbenbart godt kan gælde byrådsmedlemmerne, men altså uden nogen bod eller konsekvens, hvis man overtræder dem.

Mette Ahm-Petersen (S) mente, at det var galimatias at lave regler uden sanktionsmuligheder.

- Vi er helt enige om, at det skal gælde, men det er useriøst at vedtage, hvis man alligevel kan stille sig op og ryge uden konsekvenser, sagde hun, inden Torben Lollike (R) supplerede:

- Alle har sagt, at de er indstillet på at følge reglerne, men kommer der én ind efter valget, som ryger, kan vi ikke gøre noget i byrådet. Det vil være urealistisk at påtvinge byrådsmedlemmer noget, vi rent faktisk ikke kan håndhæve senere, sagde han.

Andreas Karlsen var én af dem, der stemte for, at rygeforbuddet også burde gælde byrådsmedlemmer. Et forbud står retorisk stærkere end en henstilling, mente det konservative byrådsmedlem. Foto: Jens Wollesen

Andreas Karlsen (kons.) syntes, at det var spørgsmål om retorik - og derfor også vigtigt at få byrådet omfattet af forbuddet, der ellers blot er anbefalet at efterleve det.

- Jeg mener, at der er forskel på at henstille og forbyde. Rent sprogligt er det stærkere at forbyde, og så kan man altid diskutere konsekvenserne efterfølgende, sagde Andreas Karlsen.

Forslaget faldt Det endte dog med, at forslaget faldt efter fire stemte for et forbud uden konsekvenser for byrådsmedlemmer.

Udover Konservatives to medlemmer var det Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen og Jan Jakosen (EL). Kristendemokraternes Finn Andersen undlod at stemme.

Alligevel blev alle rygende byrødder enige om ikke at ryge i arbejdstøjet - og som Timo Jensen (V) til slut konkluderede om den uskrevne regel:

- En diplomat, der overtræder færdselsloven kan ikke få en bøde. Men jeg er helt sikker på, at ambassadøren henstiller sine medarbejdere til at overholde færdselsloven.