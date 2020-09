Se billedserie Malene Busk, til venstre, og Charlotte Kaas i træningssalen, hvor der er plads til ti på et hold. Foto: Bodil Pinholt

Ryg- og Sportsklinikken er åbnet i Ringsted

27. september 2020

Problemer med ryggen er noget rigtig mange stifter bekendtskab med i livet. Nu er der hjælp at hente i Selandia Park på Haslevvej i Ringsted, idet Ryg & Sportsklinikken har åbnet en afdeling på privathospitalet Aleris-Hamlet.

Ejer Malene Busk, har i forvejen Ryg & Sportsklinikken i Sorø.

Malene Busk er uddannet fysioterapeut og har været i faget siden 2000. Som nyuddannet var hun på Slagelse Sygehus i reumatologisk afdeling. Herefter var hun blandt andet på Privathospitalet Valdemar i Ringsted inden hun åbnede klinikken i Sorø for i fire år siden.

Nu er hun så tilbage i Ringsted, hvor hun åbnede klinikken den 1. september. Malene Busk kommer til at være på skift i Ringsted og Sorø. Det samme gælder hendes mand Thomas Grønbech, der tager sig af det administrative. Her i Ringsted er fysioterapeut Charlotte Kaas ansat.

Størstedelen, der kommer i Ryg & Sportsklinikken er rygpatienter, det drejer sig om 75-80 procent, og resten er sportsskader.

På klinikken er der både individuel behandling og holdtræning.

Alle på ryghold er visiteret til træningen. Nogle går på individuelle hold, hvor hver især træner efter sit eget træningsprogram.

- Vi prøver at lave hold, som passer til den enkelte, siger Malene Busk.

- Vi har plads til max 10 på et hold, så vi kan nå at være rundt til dem alle, fortsætter Malene Busk.

Meget tid går med at sætte øvelserne i gang og se, om de bliver udført på den rigtige måde.

- Det synes vi har stor værdi, og det ved vi, patienterne lægger vægt på, siger Malene Busk.

Holdene kører hele året rundt, og der er løbende optag. Klinikken har to behandlingsrum og to træningssale, hvor der er plads til at holde den fornødne afstand.

Ved siden af de private patienter, har Ryg & Sportsklinikken en masse arbejde for Aleris-Hamlet. Her skal alle indlagte patienter tilses af en fysioterapeut inden de sendes hjem, og det tager Charlotte Kaas sig af.

- Jeg gennemgår øvelser, og hvis der er spørgsmål til den videre træning, og hvis der er brug for hjælpemidler, hjælper jeg, siger Charlotte Kaas.

- Det, der har gjort det interessant er, at vi her er tæt på hospitalet. Det giver god mulighed for at blive udredt, hvis man har brug for andet end os, siger Thomas Grønbech.

Det åbner mulighed for nemt og hurtigt at komme videre i systemet, da man ikke hele tiden skal have fat i egen læge.

Det offentlige giver ikke tilskud til behandlinger på Ryg & Sportsklinikken, så folk kan henvende sig direkte til klinikken. Sygesikringen Danmark giver imidlertid tilskud.

- Folk er villige til selv at betale for undersøgelser. Dem, der kommer er selv motiverede for at komme videre. Vi har mulighed for at hjælpe dem hen til dem, der kan behandle, siger Malene Busk og fortsætter.

- Nogle gange handler det om, hvad deres sundhedsproblem er. Det giver ro og forståelse. Mange ventetider kan gøre det til et problem.

Rigtig mange kommer i øvrigt med sundhedsforsikring.