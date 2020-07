Via overvågningen genkendte medarbejdere i Ringsted Outlet en mistænkt tøjtyv, så da han pludselig stod i outlettet igen mandag eftermiddag, tilkaldte de en centervagt, der forfulgte og fangede den flygtende mand. Dermed foretog vagten civil anholdelse af en mand, der åbenbart er kendt for tyverier i flere europæiske lande, oplyser politiet. Foto: Jens Wollesen

Rumæner tilstår tøjtyveri til mange tusinde kroner

- Han er sigtet for flere tyverier fra tøjbutikker i Ringsted Outlet fra den 18. til den 20. juli. Sigtelsen omhandler fem tilfælde af tyverier af tøj for cirka 180.000 kroner fra Calvin Klein og ét tilfælde af tyveri af tøj fra La Coste for cirka 13.000 kroner, oplyser anklager Thomas Rasmussen, Midt- og Vestsjællands Politi.

Under grundlovsforhøret erkendte rumæneren at have stjålet tøj for de knap 200.000 kroner, men nægter dog at have været i Calvin Klein mere end én gang, siger anklageren.