På billedet ses afgående formand, Palle Gade, direktør ved Totalgruppen, overdrage kæden til den nye formand, Morten Groot, advokat ved det lokale advokatfirma Svendsen.

Round Table er i gang igen

Ringsted - 30. august 2021 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

Normalt plejer Round Table Ringsted én gang om året at tage en weekend ud af kalenderen hvor medlemmerne, i de tidligere år har rejst og oplevet en masse spændende både kulturelle ting samt besøgt virksomheder rundt om i Europa.

I lighed med så mange andre har også Round Table måtte lave om i deres planer dette år. Den årlige udlandstur blev af flere omgange udskudt, indtil man til sidst valgte at holde fast i turen men at holde den i Danmark.

Destination for turen blev derfor Vejle, hvor klubben blandt andet mødte et lokalt medlem, der kunne fortælle om sin rejse fra at starte virksomhed for 12 år siden og til i dag.

Mødet i Vejle, blev også det sidste for klubben i forårssæsonen og der var den obligatoriske overdragelse af formandskæden. Afgående formand Palle Gade, direktør ved Totalgruppen, overdrog kæden til den nye formand, Morten Groot, advokat ved det lokale advokatfirma Svendsen.

Palle Gade kunne se tilbage på et år hvor cirka halvdelen af møderne har været aflyst grundet corona.

- Det har selvfølgelig været ærgerligt at vi ikke har holdt flere møder, mens jeg har været formand. Der var rigtig mange gode ting i støbeskeen for dette år, men jeg håber, at den nye formand får et noget bedre år, med knap så mange aflysninger, udtaler Palle Gade i en pressemeddelelse.

Morten Groot takkede for overdragelsen af formandsskabet og ser nu frem mod at medlemmerne igen kan komme til at se hinanden noget mere. Det er klart, at når man næsten har haft et halvt år uden at kunne ses som vanligt, så er der nogle ting, der skal genfindes. Derfor glæder den nye formand sig over turen til Vejle.

Round Table er nu begyndt igen efter sommerferien og håber, at denne sæson bliver fyldt med markant flere møder end de sidste to sæsonener. Der er lagt op til et spændende program med plads til både faglige virksomhedsbesøg, samt flere sociale arrangementer.