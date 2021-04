Rotter har indtaget institution

SFO 2 på Opalen på Anlægsvej i Ringsted er flyttet til nye lokaler. Det skyldes, at der er fundet rotter i nogle af Opalens lokaler.

Børn og medarbejdere er flyttet i nye, midlertidige lokaler på Valdemarskolen.

I sidste uge fandt Opalen tegn på rotter udenfor, og de tog med det samme kontakt til en rottefænger.

Ringsted Kommunes Vej- og Ejendomscenter gik også med det samme i gang med relevante foranstaltninger. Sent tirsdag fandt medarbejdere i Opalen tegn på rotter i et ubrugt lokale.

- Vi har vuderet situationen og er onsdag gået i gang med at flytte børnene til nye lokaler på Valdemarskolen. Opalens børn kan fortsat være i SFO, ligesom vi fortsætter med at lave aktiviteter i hverdagen. Lige nu er vi i fuld gang med at gøre gamer-rum, kreative rum, samt andre pædagogiske værksteder klar, så vores hverdag kan fortsætte som normalt, siger leder af Opalen Michael Frédéric Nielboog i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Vi har haft rottefænger på lige fra starten, og rottefængeren har sat fælder og gift op ud fra deres faglige vurdering af problemet nu og her. Ringsted Kommunes Vej- og Ejendomscenter er også i gang med at gennemgå bygningen for at se på, hvilke tiltag vi eventuelt skal sætte i gang for yderligere at sikre bygningen mod rotter.

SFO´en er fortsat åben for de yngste elever. Pt. er det uvist, hvor længe SFO 2 foregår i andre lokaler på Valdemarskolen.

Forældre og børn får direkte besked og holdes løbende orienteret. Forældre er også velkomne til at kontakte Opalens medarbejdere, hvis de har spørgsmål.