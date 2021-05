De ældste børn i Oplaens sfo skal fortsat passes på Valdemarskolen, når skoledagen er slut. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rotteplaget SFO er fortsat uden børn

Ringsted - 04. maj 2021 kl. 17:06 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Kommunen har fået brækket noget af gulvet op, og nu skal soklen under Opalen i Ringsted også tjekkes efter.

Efter der blev fundet ekskrementer og afgnavede kabler fra rotter i sfo'ens teknikrum i midten af april, blev alle børn flyttet til midlertidige omgivelser på Valdemarskolen.

Ingen fangst Her er de stadig, for selv om kommunen aldrig fandt lortens ejermænd, er det vigtigt at tjekke alle huller og smutveje igennem.

- Vi er nået dertil, hvor vi ved, hvordan de er kommet ind og skal nu have stoppet alle mulige huller i soklen, siger Per Buchard Pedersen, projektleder i Ringsted Kommune.

Han er på nuværende tidspunkt i dialog med en entreprenør - en lokal murer - der skal eftergå soklen hele vejen rundt om sfo'en.

- Der kan godt gå en måned eller to, før børnene er tilbage igen. Jeg tør ikke sige hvornår, men jeg kan garantere, at vi arbejder på højtryk, så børnene kan få deres normale hverdag tilbage hurtigst muligt, siger Per Buchard Pedersen.

Flyttede på en time Efter rotteangrebet var Opalen hurtige til at rykke ikke bare børn, men også gamerrum og kreative værksteder ud af bygningen og ind i midlertidige omgivelser på Valdemarskolen på bare én time.

Michael Nielbo, der er daglig leder af Opalen, håber dog på en snarlig løsning på udfordringen.

- Jeg synes, vi har formået at skabe en god hverdag for børnene, som også klarer det rigtigt fint. Det er dog ikke det samme som at være i Opalen, så jeg håber, at vi snart kan flytte tilbage igen.