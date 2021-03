Til højre ses en af de i alt seks infoskærme, som præsident Jan Vestergaard og de øvrige 47 medlemmer af Ringsted Sct. Bendts Rotaryklub har doneret til Ringsted eSport, der her er repræsenteret af formand Andreas Andersen (tv.) og de to næstformænd Philip Hjort Nielsen og Miki Olsen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Rotaryklub støtter lokal esportforening

Ringsted - 08. marts 2021

I lighed med mange andre indendørs idrætsforeninger går initiativtagerne bag Ringsted eSport og tripper for at få lov til at genåbne efter den igangværende anden nedlukning på grund af coronavirus.

- Vi er sidestillet med andre indendørs idrætsgrene, så der går desværre nok lidt tid endnu, inden vi kan byde vores medlemmer velkommen tilbage i vores lokaler, siger formand for Ringsted eSport Andreas Andersen til DAGBLADET.

Han kan i den svære ventetid glæde sig over, at foreningen har modtaget en donation på 25.000 kroner fra Ringsted Sct. Bendts Rotaryklub.

- Vi var på besøg i foreningen i oktober sidste år, og vi blev meget imponerede over det stykke arbejde, som Ringsted eSport gør for børn og unge. De ønsker at skabe et inspirerende miljø omkring gaming, især for dem, der kan have det lidt svært i dagligdagen, siger Jan Vestergaard, der er præsident for Ringsted Sct. Bendts Rotaryklub, som tæller 48 medlemmer.

Nye infoskærme

Donationen fra Ringsted Sct. Bendts Rotaryklub er brugt på seks nye infoskærme, som blev præsenteret fredag eftermiddag i lokalerne i det tidligere posthus i Tinggade.

- Vi kan godt lide, at foreningen ser gaming som en holdsport og har det som mål at skabe et miljø, der nedbryder ensomheden og skaber venskaber mellem de unge. Gaming er i rivende udvikling, og den skal ikke kun foregå i ensomhed på børneværelset. Derfor har vi valgt at støtte sportens lokale arbejde, forklarer Jan Vestergaard.

I Ringsted eSports bestyrelse er donationen blevet modtaget med stor begejstring.

- Vi er meget glade for pengene, som vi har valgt at investere i seks infoskærme. Udover at vise vores sponsorer på skærmene, vil vi også bruge dem i forbindelse med undervisning af vores medlemmer, når vi kan mødes igen efter coronanedlukningen, siger Andreas Andersen.

Hårdt ramt

Ringsted eSport har været hårdt ramt af forsamlingsforbuddet for at undgå for meget smitte med coronavirus. Det har betydet, at foreningens 350 medlemmer ikke har kunnet mødes fysisk i lokalerne i Tinggade.

- Vi har dog gennemført online-undervisning for nogle af vores medlemmer, men vi savner selvfølgelig aktiviteten og de fede LAN-fester, siger næstformand Miki Olsen.

- Mens vi har været lukket, har vi brugt tid på at indsamle gamle gaming-computere, som vi har sat i stand for at kunne udvide vores nuværende antal maskiner. Samtidig har vi søgt at sælge nogle af dem. Det har givet os lidt indtægter i en svær tid, tilføjer den anden næstformand Philip Hjort Nielsen.