Se billedserie Rosefel Ando i gang med at pynte smørrebrød. Sidste på måneden skal hun slagteriskolen. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Rosefel tager de sproglige udfordringer med et smil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rosefel tager de sproglige udfordringer med et smil

Ringsted - 07. september 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Integration: Da filippinske Rosefel Jane Bastistil Ando kom til Danmark for godt et år siden, brugte hun til at begynde youtube for at lære dansk.

Rosefel Ando er havnet i Danmark fordi hun er dansk gift. Inden da boede hun og hendes mand Thomas Frisbjerg otte til ni måneder i Sverige. Fordi parret havde boet i Sverige, så kunne Thomas Frisbjerg bruge sin ret til den frie bevægelighed til at flytte til Danmark.

I den korte tid parret boede i Sverige nåede Rosefel Ando at lære at tale svensk og hun fik fuldtidsarbejde i en burgerbar.

- Rose er meget dygtig til at lære sprog, fortæller Thomas Frisbjerg.

Da parret var flyttet til Danmark henvendte Thomas Frisbjerg sig til slagtermesteren i SuperBrugsen, Pernelle Jones, som han kender, i håb om Rosefel Ando kunne få en praktikplads i slagterafdelingen.

- Jeg tvang dig til at give Rose en chance, siger Thomas Frisbjerg til Pernelle Jones.

Der var imidlertid ikke så lige til. Dels skulle der lidt overtalelse til hos slagtermesteren, og dels skulle Rosefel Ando have et midlertidigt cpr-nummer, for at hun kunne komme i praktik. Det med cpr-nummeret tog tid, så det endte derfor med, at Rosefel Ando arbejdede de første to måneder uden løn.

- Jeg stolede på Thomas, da han sagde, Rose var en god arbejdskraft, fortæller Pernelle Jones.

Rosefel Ando begyndte i praktik lige midt i juleræset i december sidste år og knoklede på. Nytårsaften var hun på arbejde hele dagen og kom først hjem en halv time før rådhusklokkerne ringede det nye år ind, fordi det havde været ekstraordinært travlt med at lave nytårsmenuer.

- Hun kører efter normale arbejdsvilkår. Der bliver ikke taget hensyn, siger Pernelle Jones om Rosefel Ando.

Rosefel Ando udfordrer sig selv sprogligt ved at ekspedere kunderne.

- Det er nogle gange svært, erkender Rosefel Ando, men så spørger hun sine kolleger.

Arbejdet i slagter- og delikatesseafdelingen er ikke uvant for Rosefel Ando. Hun har erfaring med fra Filippinerne, hvor hun er uddannet receptionist, og var i forbindelse med uddannelsen også igennem køkkenet.

- Jeg har arbejdet i restaurant i Filippinerne og i barer. Jeg kan godt lidt kontakten med andre mennesker, siger Rosefel Ando.

- Hun kører ligesom de andre delikatessefolk. Hun er nok en af de dygtigste elever, jeg har haft, siger Pernelle Jones.

Normalt ville Pernelle Jones ikke ansætte en elev med sproglige udfordringer, men i Rosefel Andos tilfælde gjorde hun en undtagelse.

- Jeg kunne se, hvor dygtig hun er. Efter 14 dage kunne jeg ikke undvære hende, erkender Pernelle Jones.

Rosefel Ando er hurtig til at lære. Hun er udadvendt og smilende.

Efter at have været i praktik i SuperBrugsen, har Rosefel Ando har nu fået kontrakt, med det har været op ad bakke for at få den i hus. Der kræves nemlig et cpr-nummer for at få en kontrakt. For at få et midlertidigt cpr-nummer, så skal man har en kontrakt, så situationen var lidt fastlåst. Heldigvis, efter gentagende henvendelser på jobcentret, fik Rosefel Ando hjælp til at komme videre.

Lige nu har Rosefel Ando travlt med at forberede sig på, at hun skal på slagteriskolen den 27. september. Hun er i gang med et godt tre årigt uddannelsesforløb. Derfor sidder hun nu hjemme om aftenen og øver sig på dansk.

- Rose er stræber typen. Hun er meget forberedt på alt, hvad hun laver, fortæller Thomas Friis.

- Selvfølgelig har Rose en flair for at lære sprog, men det kræver også, at man har lysten. Hun har bare et drive, siger Pernelle Jones.

Det varede otte til ni måneder før Rosefel Ando fik sit cpr-nummer. Først da hun fik det, kom hun på sprogskole i Clarvis i Ringsted. At der gik så lang tid skyldes, at uden cpr-nummer, så skal man selv betale for undervisningen.

Det har været vigtigt for Rosefel Ando at komme i skole. Dels på grund af det sproglige, dels på grund at det netværk og de venner hun har fået her. Hun går til sprogundervisning to aftener om ugen.

For Rosefel Ando er en god vej til integration at komme ud, være social og få et job.

Det er med andre ord en travl hverdag Rosefel Ando har med job og skole. Parret har desuden en lille dreng på snart tre år.

Alligevel tager Rosefel Ando af sted om morgenen med et smil, og selv om hun kommer træt hjem, så er det stadig med et smil. Hun har en positiv tilgang til tingene og kan lide sig job.

- Der er nemt at være gift med Rose, jeg ser hende aldrig, siger Thomas Frisbjerg med et glimt i øjet.