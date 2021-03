Den juristuddannede Katrine Jensen får ros for at være kritisk.

Ros til borgeres »advokat«: - Hun skal være lidt bidsk

- I den disput med administrationen er hun lidt bidsk. Det skal hun også være. Det er jo dem, der ikke er helt klare nok i spyttet. Så jeg synes, det er fair nok, at hun gør det. Vi kan lige så godt få en afklaring, så det kommer til at køre godt, pointerer udvalgsformanden.

Som formand for et udvalgsområde, der relativt ofte klages over, roser Britta Nielsen borgerrådgiveren, som blev ansat for to et halvt år siden: