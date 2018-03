Per Roos nyder den daglige gåtur i Kærehave Skov med sin kone Anne Marie. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Roos nyder livet som pensionist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roos nyder livet som pensionist

Ringsted - 04. marts 2018 kl. 12:40 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en personlig skuffelse, at han ikke blev genvalgt til byrådet for Venstre ved det seneste kommunalvalg i november sidste år.

Når Per Roos søndag den 4. marts runder 70 år, har han dog for længst lagt sin politiske karriere, der varede i otte år, bag sig, Nu nyder han i stedet sin øgede mængde af fritid sammen med sin kone Anne Marie.

- Vi går en daglig tur i den skønne natur ved Ringsted og så nyder vi samværet med vores barnebarn Theo på 3½ år. Det giver os utorlig meget glæde, at vi har god tid til at være sammen med ham, siger Per Roos

Theo bor med Anne Marie og Pers søn Jannik og hans kone i Solrød Strand. Derudover har Anne Marie og Per også datteren Rikke.

Også et lækkert krydstogt i blandt andet Caribien står højt på fødselarens prioriteringsliste.

- Tidligere nød vi at tage på golfferie, men nu er vi virkelig blevet begejstret for at tage af sted på et cruise med et krydstogtskib. Anne Marie er god til at planlægge udflugter i de byer, hvor skibet lægger til kaj i en dags tid, inden vi sejler videre. Det har virkelig været en fornøjelse at opleve, beretter Per Roos.

Begejstringen er blevet et vigtigt pejlemærke for Per Roos i de senere år. Han siger kun ja til at gå ind i projekter, som han brænder for. Blandt de tilbud er en plads i entreprenørvirksomheden SB Entreprises bestyrelse. Den træder han ind i på tirsdag med en god fornemmelse i maven.

- Det ser jeg som en meget spændende opgave, hvor jeg kan gøre brug af min viden fra min tid som erhvervscenterdirektør i Realkredit Danmark og som ejendomsmægler i 14 måneder hos home i Ringsted , forklarer fødselaren.

Fødselsdagen fejres med familie og venner.