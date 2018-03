Se billedserie Cecilie Møller Kristiansen vandt årets handicappris. Foto: Anders Ole Olsen

Rollemodel vinder handicappris

Ringsted - 23. marts 2018 kl. 19:49 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets handicappris blev fredag aften overrakt til Cecilie Møller Kristiansen ved Foreningernes Gallaaften i Ringsted Kongrescenter.

- Byrådet har igen i år valgt en rollemodel, som modtager af Handicaprisen. Cecilie, du har blandt andet vist et mod ved sammen med andre med handikap at stille op til den landsdækkende kampagne, der hedder »Hvor svært kan det være«, sagde Enhedslistens Jan Jakobsen, der overrakte prisen.

Kampagnen skal få børn og unge med handikap til at dyrke idræt.

- Du tør stå frem, vise dit handicap og på den måde overbevise os andre om, at det slet ikke er så svært. At ingen af os er perfekte, men at vi alligevel kan, roste Jan Jakobsen og fortsatte:

- Det er mennesker som dig, Cecilie, der går forrest for at skabe mod. Du har ved siden af at være elitesvømmer inden for parasport taget en uddannelse, og er nu aktiv som træner i Ringsted Svømmeklub. Du er et strålende eksempel på at det kan lade sig gøre - også med et handicap.

En rørt Cecilie Møller Kristiansen benyttede sin takketale til at rose sine forældre og to søskende, Julie og Emilie, for altid at være der for hende.

- Jeg vil også gerne takke Ringsted Svømmeklub, Ringsted Kommune og Parasport Danmark for jeres store opbakning, sagde prisvinderen.

