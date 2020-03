Mens Stef Koch Mogensen (t.v.) og Lasse Bremer (t.h.) fortsætter arbejdet, forlader Torben Justesen (midten) Landsbyforeningen i Jystrup og omegn. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Rolig generalforsamling med stort fremmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rolig generalforsamling med stort fremmøde

Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn holdt generalforsamling tirsdag aften. Formand fratrådte, en ny bestyrelse blev valgt og en række diskussioner blev taget.

Ringsted - 06. marts 2020 kl. 11:27 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er nødt til at skuffe dig, for du kommer nok ikke til at skrive historien om »Chok i Landsbyforeningen«.

Sådan siger næstformand Stef Kock Mogensen om tirsdagens generalforsamling i Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn, der blev afholdt på » ganske fredelig, harmonisk og fremadrettet vis« med over 30 fremmødte i Aktivitetshuset.

- Jeg glæder mig over fremmødet, for det betyder, at folk har forstået, at en landsbyforeningen kan rykke ved noget, siger Stef Kock Mogensen.

Formand fratrådte Efter et oplæg fra Carsten Hansen, der leder Østagergaard, det nærliggende bosted og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede, aflagde formand Torben Justesen sin beretning og forlod samtidig formandsposten.

- Han har været en væsentlig drivkraft i foreningen med sin grundighed og åbenhed, siger Stef Kock Mogensen.

Han er også glad for, at Landsbyforeningen fik trukket nye ansigter til bestyrelsen.

- Det betyder enormt meget at få nye folk til at løfte opgaven med at synliggøre Jystrup og omegn.

Torben Justesen supplerer: - Målet var klart at få flere yngre medlemmer ind i bestyrelsen, og det mål blev da også indfriet, til dels fordi jeg forlod formandsposten, siger Torben Justesen med et glimt i øjet.

Ellers forløb generalforsamlingen fredeligt, men der kom også lidt debat, da det kommende boligprojekt på Vårmarken blev rundet.

Mens nogle er for en udvidelse med 40 procent af Jystrup, er andre imod det store boligprojekt, fordi man mener, at landsbyen ikke kan bære det.

- Der var selvfølgelig debat, men det blev aldrig hidsigt, og det tager jeg som et sundhedstegn. siger Stef Kock Mogensen.

Udvidet bestyrelse Bestyrelsen blev udvidet med to flere medlemmer til tirsdagens generalforsamling og tæller nu:

Stef Kock Mogensen, Laurits Østergård og Lasse Bremer fortsætter et år.

Lars Rasmussen (genvalgt), Louise Lecanda, Martin Dilling Hansen og Kurt Andersen er valgt for to år. Som suppleanter blev Kathrine Lundsgaard og Jens Würtz valgt for et år.

Den nye bestyrelse konstitueres den 16. marts, hvor formanden også bliver valgt og fremtidsplanerne for Jystrup og Omegn for alvor lægges.