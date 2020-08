Se billedserie Skuespiller Ulrich Thomsen meldte sent sin ankomst, så publikum kvitterede med klapsalver over nyheden om hans medvirken. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Rørt dansk instruktør efter corona: Det betyder alt, at I er kommet

Ringsted - 05. august 2020 kl. 22:41 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter uge 2 med massiv coronasmitte som dagligdagens tyngende følgesvend i midtsjællandske Ringsted, var der onsdag aften lutter lettelse at spore i den nye luksuriøse biograf, MovieHouse, hvor film ses i tykke plysstole og gerne med benene oppe.

Her var der forpremiere på den nye danske film, Vores Mand i Amerika, som egentlig skulle have haft premiere i juni måned, men ligesom mange andre premierefilm blev den ramt af corona-nedlukningen i foråret.

Derfor var den danske films instruktør Christina Rosendahl ganske berørt, da hun - trods coronas aktuelle hærgen på slagteriet i Ringsted - så den fulde sal af gæster med skænket vin i glassene.

- Det er fantastisk, der er udsolgt her. Det betyder jo faktisk alt. Det skal I bare vide. For vi har jo været bekymrede, fordi det er en af de første film, der skal ud i den her tid. Så det er fantastisk, der er kommet så mange, sagde instruktøren indledningsvis til de 101 fremmødte.

Salen skal efter forskrifterne fyldes med et tomt sæde mellem hver billetbestillende gruppe, og sådan var det også onsdag aften. Men mange flere havde ønsket at komme, fortalte arrangørerne. Folk var øjensynligt ikke blevet skræmt af en eventuel smittefare.

Satser alt på ét bræt Til stede på scenen foran lærredet var foruden Christina Rosendahl, også filmens altoverskyggende hovedrolleindehaver Ulrich Thomsen, der spiller den danske enerådende, vovede og idealistiske ambassadør i Amerika under 2. verdenskrig Henrik Kauffmann. En mand, der turde sætte alt på ét bræt for at vinde freden gennem de internationale institutioner.

- Karakteren er en vifte af farver. Min opgave var at skrælle alt det af til en kerne af, som har med præmissen at gøre. Det gør ondt helt ind i sjælen, når man hører om alle de fantastiske historier og tænker: "Det, skal med". Men så må man tænke på, hvad der tjener historien bedst, sagde Ulrich Thomsen om sin krævende rolle som danskeren, der turde kæmpe indædt mod nazismen.

Instruktøren selv var grebet af Kauffmanns vovemod:

Lige så relevant nu - Jeg er personligt inspireret af, at han tager så vild en chance, at han går ud af sin rolle som diplomat, bryder både normer og loven, fordi vi står i en meget farlig situation. Og så satser han på dét han tror på. Det er uendeligt inspirerende. Jeg vil gerne smittes af ham, sagde Christina Rosendahl til DAGBLADET Ringsted.

- Jeg synes jo, han vision er virkelig smuk. Det her med, at vi står over for en stor ondskab - dengang var det nazisme, nu er det en pandemi, eller bierne, der forsvinder, klimaforandringer eller... Vi kan kun løse den store ondskab, hvis vi rotter os sammen i internationale fællesskaber. Det vil jeg gerne hylde. Det er mindst lige så relevant nu som dengang.

Kan ses i biografen Christina Rosendahl har stået bag den anmelderroste og prisbelønnede film IDEALISTEN og senest har hun skabt dokumentarfilmen »Vold i Kærlighedens Navn«.

Konsulent på filmen historiker, forfatter og tidligere chefredaktør Bo Lidegaard, som også har udgivet en ny biografi om Henrik Kauffmann, var også til stede. Han blev interviewet af DAGBLADET Ringsted's lokalredaktør, Jakob Fønss, og kunne blandt andet fortælle om baggrunden for Henrik Kauffmanns virke som en fræk og velhavende verdensmand.

Vores Mand i Amerika har premiere den 13. august og kan blandt andet ses i MovieHouse Ringsted.