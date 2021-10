Haraldsted Sø er et yndet sted for vandsport - og således også for Ringsted Ro- og Kajakklubs roere. En af dem fik tirsdag aften et ildebefindende ude på søen, men blev reddet og er ved godt helbred. Billedet her har ikke noget med tirsdagens redningsaktion at gøre. Foto: Anders Ole Olsen

Roer fik ildebefindende på vandet: Reddet efter “heltegerning”

Ringsted - 13. oktober 2021 kl. 13:25 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Et medlem af Ringsted Ro- og Kajakklub fik i aftes ved 18-tiden et ildebefindende, mens han roede på Haraldsted Sø.

Lykkeligvis befandt han sig i en 3-mandsbåd og blev ved hjælp af en større og besværlig aktion reddet i land.

Her modtog han hjælp fra både hjerteløbere og en ambulance. Og i dag er meldingen, at manden bliver udskrevet uden mén.

Ligesom Christian Eriksen Manden, der er i 60'erne, har roet kajak i flere år og er i god form, var ude på en træningstur med to andre roere.

Sædvanligvis ror de fem kilometer på Haraldsted Sø, inden de vender båden og roer fem kilometer tilbage igen. I går besluttede besætningen at vende rundt efter fire kilometer, og det var netop i vendingen, at manden fik et ildebefindende.

Hans fødder er fastspændt til båden, men kroppen vælter ud til siden og skaber fare for, at båden kæntrer. De to andre roere balancerer båden og får hevet manden op. De lægger ham ned over sæderne og giver ham stød i brystet. Men manden er helt væk.

- Det var ligesom med Christian Eriksen, siger næstformand i Ringsted Ro- og Kajakklub Per Bigum Christensen, der ikke selv var til stede, men har fået historien fortalt af en af roerne i båden.

De to roere begynder at ro båden ind til bredden ved Pumpestationen over for Vrangeskov.

Et stykke derfra ror to andre medlemmer af klubben. Mens de stadig er på vandet, får de alarmeret en borger ved Vrangeskov, der ringer 112 og med noget besvær får forklaret, at hjælpen ikke skal komme til Vrangeskov, men til den anden side af søen ved Pumpestationen. Et sted, der af Per Bigum Christensen bliver beskrevet som et øde sted med kun få sommerhuse og landbrugsejendomme, som kun få mennesker ved hvor er.

Klipper kæde over Inde på land er der usikkerhed om, hvorvidt der er tale om hjertestop eller ej. Den ene roer giver hjertemassage og mund-til-næse, mens den anden løber efter hjælp.

På dette tidspunkt er der kommet liv i manden, der raller. Efter nogle minutter kommer en hjerteløber, der er blevet aktiveret af alarmcentralen, til undsætning, der kan afklare, at der ikke er tale om hjertestop.

To andre hjerteløbere støder også til, mens tre-fire andre løber rundt omkring på bredden og andre steder i forsøget på at finde frem - det kan de to roere, der roede efter tremandsbåden, og som er på vej ind mod bredden, berette.

Roeren, der er løbet efter hjælp, får ved en tilfældighed støvet en person op, der har en nøgle til den kæde, der hænger på tværs af vejen ned til søbredden. Kæden bliver låst op, og cirka 15-20 minutter efter mandens ildebefindende, kommer en ambulance og få minutter senere en lægehelikopter til hjælp. Da manden bliver lagt på en båre ind i ambulancen, er han selv i stand til at give oplysninger, så hans pårørende kan blive informeret.

Ambulancen kører manden til Slagelse Sygehus, hvor han får foretaget undersøgelser. De viser alle, at der ingen fejl er på manden.

En heltegerning Per Bigum Christensen er fuld af lovord over for både hjerteløberne og de to roere, der fik reddet manden i land.

- Det er ubetinget en heltegerning. Det er dygtigt sømandskab og en snarrådig reaktion. Det er fantastisk, at de kan redde situationen, når der er én, der vælter ud til siden. Hvis båden vælter, er der ingen til at hjælpe, siger han og fortæller, at de involverede efterfølgende var rimelig chokerede.

Da ambulancen var kørt, blev roerne af hjerteløberne kørt tilbage til klubhuset. Og netop hjerteløbernes indsats er Per Bigum Christensen imponerede af.

- Det viser, hvor godt vores system er. Inden lægeambulancen nåede frem, var der 6-7 hjerteløbere aktiveret, og tre nåede frem inden ambulancen. Og det er altså et sted, ingen kan se hvor er, eller ved hvor er. Det er et helt fantastisk setup, siger han.

Manden skal efter planen udskrives i dag, og meldingen er, at han er helt frisk.