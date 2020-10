Rocken skifter årstid

Sommerrock på Torvet viste sig at være en udmærket erstatning for alle de musikalske arrangementer, der ikke blev til noget på grund af virussen.

Derfor binder Club Hot Circle nu an med Vinterrock, fortæller klubbens Jørgen Billing.

Selv om rockede rytmer godt kan give varmen, og arrangørerne har ordet »Hot« i navnet, kan det blive lige køligt nok at rocke på Torvet.

I alt fem planlagte koncerter hen over vinteren rykker indenfor på scenen Springbrættet på Garnisonen ved siden af musikskolen.

Det betyder så også, at den lede virus igen kan risikere at sætte store begrænsninger på gæsteantallet. Det tages der højde for i billetsalget, selv om den første koncert først finder sted 20. november, hvor ingen ved, om smitterisikoen er faldet.