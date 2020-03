Se billedserie Der var ikke mange på stationen, der havde valgt at tage et senere tog onsdag formiddag. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Ro på stationen: Det er jo ikke pest, så chillax

DAGBLADET tog temperaturen på Ringsted Station efter regeringens nye coronamelding til togpassagerer.

Ringsted - 11. marts 2020 kl. 15:21 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Selvom de mange måneders gråvejr endelig er blevet afløst af sol og blå himmel, er der noget uvant i luften onsdag.

Det er det, som alle taler om, men de færreste rent faktisk har oplevet, og ligesom årets første pollen kun kan ses som et nys.

Det er selvfølgelig coronavirus, der for alvor er kommet til landet, hvor 340 i skrivende stund er smittede med den influenzalignende lungebetændelse fra Kina - og måske ankommer den også med toget til Ringsted station denne formiddag kl. 10.15. Men som studerende Mathias Nielsen siger fra bænken i ventehallen:

- Det er jo ikke pest, så chillax.

Stilhed før stormen? Der er stille på Ringsted station, som er ét af Sjællands store knudepunkter. Kun højtaleranlægget oplyser de ventende stationsgæster om seneste nyt om forsinkede og aflyste toge. På den led er der intet nyt under stationsskiltet, men så alligevel:

- Hvis du føler dig forkølet, har hoste eller oplever andre symptomer på coronavirus, opfordres du til at undgå at tage toget, lyder det fra den kvindelige stemme fra højtaleranlægget, som var sætningen lige så almindelig som en togaflysning.

Efter regeringen skærpede sine opfordringer om så vidt muligt at bruge den kollektive trafik udenfor myldretid eller finde andre transportløsninger, hersker der dog en udbredt afslappet stemning blandt formiddagens togpassagerne. Ingen synes rigtigt at registrere beskeden fra deres ventepositioner med spotify i øresneglen.

Men prikker man lidt mere til dem og spørger ind, har nogle af dem da også taget toget som opfordret af statsministeren: Udenfor myldretid.

Tomme toge RUC-studerende Emma Jørgensen, der dagligt pendler mellem Næstved og Trekroner, valgte for eksempel at stå på et lidt senere tog i morges.

- Jeg har da kigget på andre togtider. Jeg var med toget kl. 7.30, og normalt tager jeg det lidt i syv, siger pendleren, der ellers følger de generelle anbefalinger om håndsprit og hoste i ærmet, men ellers ikke tænker særligt meget over coronavirus.

- Jeg har det okay med det, for der er faktisk ikke så mange med i togene. I morges var det næsten tomt. Og det er ret usædvanligt.

Det er et synspunkt, togfører Allan Corfitzen udmærket kan bakke om. Han tjekker normalt billetter på toget mellem Nykøbing Falster og København, men i morges var der lidt færre at tjekke, og passagerne sad også mere spredt i kupeen.

- Det virker som om, langt de fleste har taget regeringens opfordringer til sig, siger Allan Cortitzen og tilføjer:

- Det er jo nærmest brandfarligt at gå igennem togene, så meget folk spritter hænderne af, siger togføreren, inden han trisser videre med sin rejsekuffert og forsvinder ned i elevatoren, hvor Fie Ahrendal kommer ud.

Efterskoleeleven skal hjem fra forældrene i Ringsted til efterskolen på Falster, men lader sig ikke stoppe af frygt for coronavirus.

- Jeg har det fint nok med at tage toget, som jeg tager rigtigt meget. Medierne og politikerne har gejlet det her op til noget livsfarligt. Jeg lever livet som det er, og forsøger at lade være med at være bange for det, siger Fie Ahrendal, der netop er vendt hjem fra en ferie, hun var på med sin far i Litauen.

- Der er kun en, der er smittet i Litauen, så det er måske et meget bedre sted at være end her, siger hun, inden toget stævner ind på perronen.

Jeg er sund og rask Her sidder Elisabeth Grønved Madsen og spiser en pizzasnegl. Hun tager enkeltfag i Ringsted og skal hjem mod Slagelse. Heller ikke hun, kerer sig specielt meget om coronavirus.

Jeg sørger konstant for at spritte mine hænder af, og hvis jeg skal hoste, forsøger jeg at huske at gøre det væk fra andre eller ned i ærmet, siger hun og tilføjer:

- Jeg tænker ikke så meget over det, for jeg ved, at jeg selv er sund og rask. Det er selvfølgelig ikke så godt med de ældre og syge, men det er jo lidt ude af ens hænder.

Det er netop de ældre og dem, der i forvejen er syge eller på anden vis svagelige, der er i risikozonen for at dø af coronavirus - præcis som en almindelig sæsoninfluenza bare med det aber dabei, at den nye sygdom skulle være grellere end den gamle.

Tilbage i ventehallen står Ivan Saur og trisser. Han er folkeskolelærer og har det svært for tiden. Han arbejder på en skole i Høje-Taastrup og kan hverken tage toget udenfor myldretid eller en bil, fordi han ikke har kørekort.

Forbud - Der bliver færre afgange, fordi der kommer færre passagerer, men det betyder, at os, der er tilbage, skal stå tættere. Det er noget pis, mukker folkeskolelæreren, der ikke forstår, hvorfor man ikke forholder sig mere forebyggende til coronavirus:

- Antallet af smitteramte stiger markant dag for dag, men regeringen symptombehandler ved at blive ved med at opfordre. Jeg har forældremøde på mandag, men det er endnu ikke aflyst, selvom det nok bliver det, men man vil altid liiiige vente at se.

Ivan Saur mener, at regeringen burde gå strengere til værks. Forbud fremfor opfordring, lyder det fra folkeskolelæreren.

- Regeringen burde jo på forhånd forbyde eller aflyse, men lige så snart de gør det, hænger de på ansvaret og risikerer at erstatte de økonomiske tab. Det handler om penge eller liv, men mest det første.

På bænken ved siden af har piben dog en anden lyd.

- I min verden er coronavirus pustet meget op. Det svarer til, at begynde at gøre et stort nummer ud af en ganske almindelig influenza, siger Mathias Nielsen fra Store Merløse og slutter:

- Jeg siger ikke, man ikke skal passe på hinanden, men træk lige vejret.