Ringsteds unge flyver senere fra reden

Niels Ulrik Sørensen, som er forskningsleder på Center for Ungdomsforkning, og som i 2020 var med til at udgive en forsknings artikel der lige netop handlede om, hvilke ting der gør sig gældende når unge flytter hjemmefra:

- Når de unge beslutter sig for at flytte hjemmefra er der mange faktorer der gør sig gældende, og det har ændret sig meget igennem årene, fortæller han.

Han forklarer at tidligere flyttede man hjemmefra for at etablere sig og stifte familie, men i takt med at uddannelsestilslutningen stiger, bliver aldersgennemsnittet for at stifte familie og etablere sig også skubbet.

Velfærdsstaten har været med til at skabe et uddannelsesboom, fordi de unge nu selv har råd og økonomi til at bo alene, selvom man ikke er på arbejdsmarked endnu.