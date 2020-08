Ringsteds høje smittetal rammer hele regionen

Region Sjællands samlede smittetal er 26,5 smittede pr. 100.000 indbyggere inden for den seneste uge, og her trækker Ringsted med 77,5 smittede pr. 100.000 især op. Men også Solrød med 30,1 smittede og Sorø med 20,1 er kommet under skarp observation fra de danske sundhedsmyndigheder, og Faxe ligger lige under den kritiske grænse på 20 smittede pr. 100.000 indbyggere - med 19,1 smittede.