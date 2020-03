Ringstedet lukker ned: Føtex og apotek fortsat åbent

Klokken 10.00 er normalt det tidspunkt, hvor shoppingcenteret Ringstedet slår dørene op til at alle specialbutikker, men i dag, onsdag, og frem til og med den 30. marts er det kun apoteket og Føtex, der har åbent.

Det oplyser direktør i Jeudan, som ejer Ringstedet, Per Hallgren til DAGBLADET.

- Vi har naturligvis valgt at følge regeringens retningslinjer og lukke alle butikker pånær apoteket og Føtex. Vi har haft en god dialog med de handelsdrivende her til formiddag og alle har været gode til at hjælpe hinanden. Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at vi nok skal klare os igennem krisen, siger Per Hallgren.