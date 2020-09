Ringstedere om social coronaboble: Fornuftigt nok

Derfor opfordrer Statens Serum Institut nu alle danskere til at være sammen med en meget lille gruppe mennesker i det, der hedder en ”social boble”, og som bl.a. er kendt fra Irland, Storbritannien og New Zealand.

Julie (t.v.) og Alice Andersen, Ringsted

Alice Andersen: - Det er helt fint. Vi bliver jo nødt til at dæmme op for det, så smittetallet ikke stiger.

- Vi er nødt til at tage det sure med det søde og for en stund holde ud for fællesskabets bedste.

Julie Andersen: - Jeg er totalt enig. Mange tager sig flere friheder i forhold til foråret, hvor det hele lukkede ned.

- Folk er for loose og tænker sig ikke nok om. Så er man desværre nødt til at understrege, at det altså ikke er for sjov.