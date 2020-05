Ringstedbørn skal fortsat testes

80 procent af folkeskolerne i Ringsted Kommune kunne slippe for de omstridte nationale tests, mens nye bliver lavet, men datahuller og forskelsbehandling gør Børne- og Undervisningsudvalget enige om, at det er bedre at fortsætte.

For at undgå datahuller og forskelsbehandling skal alle syv folkeskoler i Ringsted Kommune fortsat gennemføre nationale tests, mens nye og bedre bliver udviklet.

Folkeskoleelever i Ringsted kan se frem til fortsat at blive testet i alt lige fra simple regnestykker over avancerede sætningskonstruktioner til knudret geometri. I Ringsted Kommune har man nemlig valgt at fortsætte med at gennemføre nationale tests på alle syv folkeskoler, mens nye og forbedrede tests bliver udviklet. - Jeg vil allerførst starte med at sige, at der er en bred forståelse for, at den nuværende test ikke giver et dækkende billede af den enkelte elev, men den kan derimod give et nogenlunde retvisende billede af klassens ellers årgangens faglige niveau, siger Klaus Hansen (V), formand i Børne- og Undervisningsudvalget, hvis medlemmer enstemmigt vedtog fortsat testning af kommunens folkeskolelever på udvalgsmødet den 20. april.

Nationale tests I 2018 nedsatte den daværende Venstre-ledede regering en rådgivningsgruppe, der skal evaluere de omstridte nationale test.

I starten af februar 2020 anbefalede rådgivningsgruppen, at testene bliver sat i bero, da der er en lang række problemer med dem. Blandt andet at de er usikre og ikke altid flugter med folkeskolens formålsparagraf.

21. februar 2020 besluttede partierne bag folkeskoleforliget, at det i indeværende skoleår skal være frivilligt for 80 procent af folkeskolerne, om de vil gennemføre testene.

De 20 procent af skolerne med de svageste elever skal fortsat gennemføre testene som hidtil. Frivillige tests Partierne bag folkeskoleforliget vedtog i slutningen af februar, at alle nuværende nationale tests skulle gøres frivillige for folkeskolerne, indtil de nye obligatoriske tests er færdige – dog ikke for de 20 procent dårligst præsterende skoler, som i Ringsted Kommune omfatter fire folkeskoler. For at undgå huller i tallene mellem de nuværende og kommende tests, men også for ikke gøre for stor forskel mellem kommunens i alt syv folkeskoler, er det bedst, at testene fortsætter på dem alle, lyder det fra Klaus Hansen og resten af Børne- og Undervisningsudvalget. - Vi har vurderet at det giver god mening, at det er alle skoler, der følger den samme model. Dels for at undgå datahuller mellem den nuværende og kommende test, men også for at skære alle folkeskoler over en og samme kam, siger udvalgsformanden.

Massiv kritik De nationale tests har været udsat for massiv kritik lige siden starten i 2010. Opsummeret har kritikken gået på, at testene ikke giver udtryk for den enkelte elevens samlede evner i et fag, men kun et lille udsnit, samt elevernes ubehag ved testsituationens længde og sværhedsgrad. Derfor fik VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) sidste år til opgave at evaluere testene, mens regeringen samtidig nedsatte en rådgivningsgruppe, som løbende skulle rådgive regeringen og folketinget om arbejdet med at forbedre testene, efter den gamle var blevet gået i sømmene. Der har dog også været gode ting ved de nationale tests, lyder det fra Klaus Hansen. For selvom de ikke kan bruges til at sige noget om den individuelle elev, viser testene nemlig noget om det faglige niveau og kan udmærket bruges som generelt styringsredskab for byråd såvel som kommunal administration. - Vi mener faktisk, at testene giver et godt billede af årgangene og klasserne, når vi samler tallene sammen, siger Klaus Hansen.

Uenighed blandt skolelederne Skolelederne er mere ambivalente. I et høringssvar om skoleledernes holdning til nationale tests, er nogle for, mens andre er imod, at testningen fortsætter, indtil den nye og forbedrede test lander. - For min del tænker jeg at vi skal fastholde brugen af de nationale test i den udformning de har, indtil der er et bedre alternativ, siger en skoleleder, mens en anden siger: - Jeg synes, vi skal droppe dem for at sætte noget andet i stedet. Vi har brug for at fastholde vores professionalisme og følge udviklingerne på vores skoler fra den enkelte lærer til vores virksomhedsstrategi, men det skal ikke være med de nationale tests som udgangspunkt.