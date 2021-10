PMH Systems, der skærer alt i pap, har tirsdag modtaget hæder fra Danske Bank.

Ringsted-virksomhed vinder stor hæder ved at skære tingene ud i pap

Ringsted - 05. oktober 2021 kl. 10:36 Af Nikolaj Kennow Rasmussen Kontakt redaktionen

Peter Madsen blev helt rørt, da han så sin papkiste blive opslugt af flammer i krematoriet i Ballerup. Det samme blev han og kollegaen Tine Vallentin, da de efter mange møder med "betonbisser, der fandeme ikke skulle lege Jørgen Clevin med pap og papir", fik dem overbevist om de mange fordele ved letvægtsplader lavet af pap fremfor tung beton.

- Det har været sjovt at overbevise mange af de her traditionalister om vores produkter. Da vi mødte op på byggepladsen, havde de korslagte arme, men i dag kunne de aldrig drømme om at gå tilbage til beton, og vi er også godt i gang med at få banket hul igennem til bedemændene, siger Peter Madsen fra mødebordet i PMH Systems, der er vokset fra at være en konventionel grafisk virksomhed til at blive en innovativ spiller, som kan skære pap til alt lige fra kister over byggematerialer.

- Det bruger 20 pct af de træer, man ellers gør, har sporbarhed i forhold til bæredygtighed og har snart svanemærket, men vi kæmper stadig mod traditioner og gamle vaner, siger adm. direktør Peter Madsen drevent.

Drevet af nysgerrighed Det er samme ildhu, der siden begyndelsen i 2010 har gjort PMH Systems til en succeshistorie med en overordentlig god bundlinje, og som gør, at virksomheden i dag modtager hæder fra dens bank. For når Danske Bank i dag, tirsdag, kan fejre sit 150-års jubilæum, sker det sammen med 150 af bankens kunder, der dagligt gør en forskel.

- Ud af en portefølje på 120.000 kunder har vi udvalgt 150 personer, organisationer og/ eller privatvirksomheder, som bredt repræsenterer det danske samfund. Det er ikke mange, der er kommet igennem nåleøjet, og derfor er det også en stor fornøjelse at kunne overrække PMH Systems prisen for både at gøre en forskel og være i øjenhøjde med kunderne, siger Steen Dolberg, områdedirektør i Danske Bank Erhverv, og slår fast:

- PMH har udviklet sig fra at være udelukkende en grafisk virksomhed til at være en innovativ spiller i mange andre sfærer. De ser nye muligheder og løsninger lige fra byggebranche til bæredygtige kister.

Senest er det blevet til en bæredygtig kiste i mere end en forstand: Den vejer kun 12 kg, er 100 pct. nedbrydelig og fremstillet miljørigtigt. Foto: Mie Neel

Kunsten at tænke ud af boksen er i dag en del af DNA'et, men engang var det nødvendigt for at klare skærene i de mere stille perioder.

- Det var op og ned, og jeg spurgte mig selv, om vi ikke kunne gøre noget andet med de maskiner, der stod stille i de døde perioder. Nu er det blevet til, at den omstilling rent faktisk har ændret DNA'et i vores virksomhed, siger Peter Madsen og uddyber:

- I dag skærer de grafiske skæremaskiner ikke bare plakater, men også vores produkt reboard, som er et papprodukt, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge, senest som skiller i alle Sallings supermarkeder.

Bedste resultat under corona Det er særligt firmaets skillevæg i pap, der under pandemien er blevet brugt som afstandsmarkør i Netto, Føtex og Bilka, der har resulteret i et rekordhøjt resultat for 2020.

- Det gjorde, at vi kom rigtigt godt igennem krisen, men er også et godt udtryk for vores filosofi om at møde så mange problemstillinger som muligt og fremstille løsningerne med det samme materiale og udstyr, siger Tine Vallentin, vicedirektør i PMH Systems.

Hun mener, at virksomhedens nye værdier i høj grad bærer frugt.

- Nu er det blevet et bevidst valg at rekruttere efter nysgerrighed og drift og i mindre grad faglig profil og uddannelse, siger vicedirektøren om virksomheden, der i øjeblikket tæller 11-12 medarbejdere.

- Lige for tiden gennemgår vi en stor omstillings- og udviklingsperiode, hvor vi godt kan mærke, at vi skal holde fast, hvis vi skal følge med.

Et inspirationshus PMH Systems har også udviklet sig fra at være rigtigt meget ude til at være mere hjemme på Huginsvej i Ringsted.

- I dag inviterer vi rigtig mange kunder indenfor og er blevet et slags inspirationshus, hvor man kan se løsningerne blive lavet, mens vi snakker om dem. Derfor er vi også i gang med at overtage naboejendommen, fordi kundemøderne simpelthen kræver mere plads, siger Tine Vallentin.

Og selv om både bygge- og bedemænd kan svære at overtale, når det gælder alt lige fra letvægtsplader til byggeri eller papkister til kremering, så elsker både Tine Vallentin og Peter Madsen en udfordring. For som Peter Madsen drevent slutter:

- Salget begynder først, når kunden siger nej. Alt andet er bare betjening.