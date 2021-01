Ringsted vil hjemtage coronapatienter fra travle sygehus

Det er ingen hemmelighed, at sygehuspersonale løber hurtigt i kølvandet på tidens høje smittetryk og mange indlæggelser.

Sammen med andre kommuner i Region Sjælland vil Ringsted Kommune nu gøre plads til et par af de coronapatienter, der kan blive udskrevet før tid, så de næste kan komme i behandling.

- Vi er i dialog med regionen om at stille et par pladser til rådighed, så vi kan hjemtage patienter tidligere og passe dem under regionens ansvar, vejledning og rådgivning, siger Alice Morsbøl, social- og sundhedscenterchef i Ringsted Kommune.