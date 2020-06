Det nye store erhvervsområde ved Jordemodervej I Ringsted forventes at kunne tiltrække endnu flere virksomheder til Ringsted Kommune. Kommunen er netop rykket fra en 74. plads til en 36. plads på Dansk Byggeri's rangliste over erhvervsvenlighed.

Ringsted tager stort hop op ad erhvervsrangliste

Efter en årrække at have befundet sig på den nedre del af Dansk Byggeris rangliste over erhvervsvenlighed rykker Ringsted i år markant frem i bussen. Sidste år rangerede Ringsted på en 74. plads, i år lander kommunen på en 36. plads.

Det er især afskaffelsen af dækningsafgiften, som er blevet reduceret over en årrække til at lande på nul i 2020, der bonner ud.

Men også millioninvesteringer i bygge- og anlæg samt i Business Park Ringsted, der er Sjællands største erhvervsområde, har betydning for placeringen.