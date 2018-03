Se billedserie Johnny Søndergaard Pedersen arbejder på at etablere Ringsted Miniby. Bygningerne i byen skal være nøjagtige kopier i størrelsesforholdet 1:10 af bygninger, der har været i Ringsted op til 1920. Fotos: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted som miniby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted som miniby

Ringsted - 17. marts 2018 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af: Peer Rasmussen

I Køge blev der i marts 1987 dannet Kjøge Mini-By Laug, hvis formål var at lave en miniby med originale bygningsværker i mindre størrelse fra Køge, og i 1996 åbnede minibyen med i alt 14 færdige huse.

I Ringsted arbejder Johnny Søndergaard Pedersen på at lave en lignende miniby, som han ad åre håber på kan blive et sted, turisterne vil søge til.

- Jeg har i to-tre år gået med idéen om at lave en miniby i Ringsted. Jeg er meget fascineret af minibyen i Køge og lidt før jul i 2017 satte jeg mig for at sætte gang i processen med at få at det skabt fra bunden. Det var egentlig min plan at vente til jeg skal på pension, men nu skulle det være, fortæller Johnny Søndergaard Pedersen.

- Det, der er min idé er, at der må være nogle pensionister og efterlønsmodtagere, som har tid til at gå og hygge sig med at lave tro kopier i størrelsesforholdet 1:10 af Ringsteds gamle bygninger op til 1920. Vi skal lave det hele lige fra at lave tegninger og opmålinger til at støbe fundament, brænde tegl og til at lave taget af den enkelte bygning, betoner han.

- Vi skal bruge en del frivillige, lige fra folk, der vil lave research til murere eller andet. Jeg har allerede lavet en aftale med Rikke Roos på Ringsted Arkiv, at vi må bruge arkivets materiale. Hen ad vejen håber jeg så, at vi kan lave en hel lille by, som vi kan kalde Ringsted Miniby, uddyber Johnny Søndergaard Pedersen.

Læs mere i Lokalbladet i næste uge.