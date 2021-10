Ringsted som fællesskabsby: Lignende projekt har gode erfaringer

Projektet ?Fællesskabsby? skal styrke fællesskaber og modkæmpe ensomhed. Et lignende projekt fra England har resulteret i bedre mentalt helbred og mindre pres på sundhedsvæsenet. Foto: Hans-Henrik Lærke

Ringsted - 20. oktober 2021 kl. 15:30

For nylig blev det meldt ud, at Ringsted Kommune skal være omdrejningspunkt for et pilotprojekt, der hedder »Fællesskabsby«. Kort fortalt går det ud på at styrke de eksisterende lokale fællesskaber, støtte nye i at spire frem og hjælpe borgerne med at finde ind i fællesskaberne.

Projektet er inspireret af erfaringer fra den britiske by Frome, hvor en lignende indsats med fokus på fællesskaber har vist et stort potentiale for at styrke folkesundheden. Her var projektet i højere grad bundet op på de praktiserende læger, men princippet var det samme.

- Vi har fundet inspiration i England, hvor man har lavet et projekt, der grundlæggende handler om at få nogle af de mere udsatte i et bysamfund ind i nogle af de fællesskaber, der findes i alle byer. Grundpræmissen er at sige, at vi ved, at det sundhedsmæssigt har stor betydning at være sammen med andre mennesker og at have en meningsfuld rolle i fællesskaber, siger Christian Døsing Sørensen.

Han er chefkonsulent hos Komiteen for Sundhedsoplysning, en almennyttig sundhedsorganisation, der forsøger at bekæmpe sygdom, og som er en af de tre aktører - udover Ringsted Kommune og Dansk Almennyttigt Boligselskab - i projektet.

Og resultaterne fra engelske Frome er ganske lovende.

- Sammenholdt med en tilsvarende engelsk by faldt antallet af henvendelser til akutlinjen dramatisk. Folk oplevede, at de havde et bedre mentalt helbred. Og sundhedsvæsenet var mindre belastet - der var færre, der henvendte sig med skavanker. Antagelsen er, at det var fordi, de havde nogle tæt på sig, de kunne henvende sig til. Og fordi folk omkring dem var opmærksomme på dem, siger Christian Døsing Sørensen.

Indstillet på at åbne op Christian Døsing Sørensen er en af de personer, der skal være med til at forme projektet. Han sætter nogle ord på, hvad et godt fællesskab er.

- For mig at se er et ideelt fællesskab en gruppe mennesker, som er sammen om noget, som de deler en passion for. Det, vi gerne vil understøtte, er, at de her fællesskaber har rum og plads til at dyrke en fælles passion, men at de også er opmærksomme på at inddrage nye i fællesskabet, som kunne tænke sig at være med. At de er indstillet og opmærksomme på, at der er flere derude, der kunne have lyst til at være en del af det her fællesskab, siger han.

Han bryder sig ikke om ordet »ensomhed«.

- Vi vil helst ikke snakke om ensomhed, for det har en kedelig tilbøjelighed til at blive individualiseret. Det bliver et »dig-problem«. Men det her handler om at skærpe bevidstheden hos dem, der er rundt om, om at holde øje med hinanden og tage os godt af hinanden, siger Christian Døsing Sørensen.

Håber på stolthed Når pilotprojektet er lagt i Ringsted, skyldes det ikke, at det står særligt skidt til med fællesskaberne her, men at Ringsted »på mange måder er en gennemsnitlig, mellemstor dansk by, der er sammenlignelig med mange andre danske byer«, som Christian Døsing Sørensen formulerer det.

- Og så er der en super god tradition for frivillighed, siger Martin Holmsgaard Rubini, der er tovholder på Ringsted Kommunes del af projektet.

Og netop den vilje til frivillighed og at hjælpe hinanden håber Christian Døsing Sørensen, at ringstedborgerne tager med sig ind i projektet.

- Jeg håber, det bliver et projekt, borgerne i Ringsted bliver stolte af. At de tænker; »det her er sgu et godt sted i forhold til, at alle skal kunne være her«, siger han.