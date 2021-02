Ringsted-pendler: Dejligt med flere direkte togforbindelser

- Det er tidsbesparende, at man ikke først skal ind omkring Hovedbanegården, og så giver det også en forbindelse mere til Roskilde, Ny Ellebjerg og Tårnby, hvor der ligger mange arbejdspladser, siger Henrik Værum Høegh, der som pendler selv stiger af i Ørestad.

Som én ud af mange sjællandske byer får Ringsted nemlig en direkte togforbindelse til Københavns Lufthavn, der kører hver time og tager 15 minutter kortere tid end i dag, hvor forbindelsen går over Hovedbanegården.

Sådan siger Henrik Værum Høegh, der er talsmand for pendlerne i Ringsted, om DSB’s nye togplansforlag for 2022.

- Der er mange fra Ringsted, der længe har efterlyst flere afgange til Glumsø og Næstved, for én gang i timen er lige i underkanten, siger Henrik Værum Høegh.

- De direkte forbindelser er rigtigt rare, for hver gang man skifter, kan der hurtigt gå kludder i det, siger pendlertalsmanden, der særligt hæfter sig ved forslagets flere afgange til Glumsø og Næstved.

Selv om Henrik Værum Høegh tvivler på at mange Ringsted-pendlere vil benytte denne forbindelse, glæder han sig generelt over de mange flere direkte togforbindelser, der er lagt op til.

Bedre omtale

Han håber, at forslaget kan være med til at skabe bedre omtale af kollektiv transport – og på sigt få flere til at parkere pendlerbilen.

- Der har været corona, og så har der været en hel del sporarbejde, dårlig omtale og forsinkelser, og det har alt sammen gjort, at rigtigt mange er hoppet over i bilen, siger han og slutter:

- Bilen kan ikke konkurrere med en direkte togforbindelse fra Ringsted til lufthavnen. Og det er kun godt.