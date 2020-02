Artiklen: Ringsted ønsker nye statsborgere tillykke for første gang

Ringsted ønsker nye statsborgere tillykke for første gang

Grundlovsceremoni afholdes for første gang i Ringsted Kommune 6. marts.

For første gang nogensinde slår Ringsted Rådhus dørene op for nye danske statsborgere den 6. marts kl. 15-17 i byrådssalen.

Det sker til den såkaldte grundlovsceremoni, der officielt markerer det nye statsborgerskab og som alle er forpligtet i at deltage i, hvis de vil være indehavere af det rødbedefarvede danske pas.

Der er tale om 22 personer fra Ringsted Kommune, som til den kommende ceremoni skal underskrive en erklæring på, at de vil overholde grundloven og derefter give borgmesteren hånden, før de kan kalde sig danske statsborgere.

Efterfølgende vil byrådssalen danne ramme om et lille traktement, som en slags fejring af de nye statsborgere.

Her står blandt andet, at erhvervelse af dansk statsborgerskab er noget ganske særligt, og at det derfor skal markeres som en højtidelig begivenhed med deltagelse i en ceremoni.