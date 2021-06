Se billedserie Under besøget fik erhvervsminister Simon Kollerup (S) sig en snak med lægestuderende Sophia Reisbøl, der snart skal aflevere sit speciale. Desuden lærte han, hvordan man aflæser sit blodtryk. Foto: Thomas Olsen

Ringsted-læger: Lægeuddannelse i Køge vil smitte positivt af på resten af Sjælland

Ringsted - 26. juni 2021 kl. 08:56 Af Jakob Fønss

Sidste år flyttede Lægehuset Dagmar ind i Ringsted Kommunes nye sundhedshus ved Knud Lavard Centret, og fredag besøgte erhvervsminister Simon Kollerup (S) lægehuset for at tale med nogle af de lokale læger og studerende.

Besøget kom ganske passende på dagen, hvor et flertal i Folketinget havde vedtaget en uddannelsesaftale, som blandt andet indebærer en udvidelse af Region Sjællands lægeuddannelse i Køge.

Med sig havde ministeren regionsdirektør i Region Sjælland Per Bennitsen, der ganske naturligt var glad for den vedtagede udvidelse, som vil give 100-160 nye uddannelsespladser til lægestuderende i Køge.

- Det er en rigtig god beslutning, for det vil gøre det lettere for os at få studerene ud i lægeklinikker i provinsen. Det går ganske fint i Ringsted, fordi det er hurtigt at komme hertil fra København, men vi kan se, at det er begyndt at knibe med at få lægestuderende til at tage til eksempelvis Næstved Kommune, fortæller Eva Schandorf.

- Min mand er praktiserende læge i Næstved og han kan bekræfte den udvikling, tilføjer kollega Karen Candelaria.

Input fra studerende Efter en indledende snak med to af de tre ejere af klinikken fik Simon Kollerup gode input fra Sophia Reisbøl, som er lige ved at være klar til at aflevere sit afsluttende speciale.

- Jeg har vejledning på sygehusene i Roskilde og Køge i forbindelse med min specialeskrivning og så har jeg fået værdifuld praktisk erfaring her i Lægehuset Dagmar i Ringsted. Jeg har helt sikkert fået lov til at prøve flere forskellige ting her i klinikken, end jeg ville have fået i en klinik i København, mener hun.

Under besøget mødte ministeren også Maria Lage-Hansen som efter et langt uddannelsesforløb kan kalde sig praktiserende læge om et halvt års tid.

- Jeg måtte selv rejse til Esbjerg for at få den nødvendige praktiske erfaring og det samme gælder for min mand, forklarer hun til erhvervsministeren.

Han var meget begejstret for det, han så og hørte under det tre kvarter lange besøg.

- Jeg er blevet bekræftet i, at vi har prioriteret rigtigt ved at udvide lægeuddannelsen i Køge. Når vi fremover vil kunne tilbyde hele pakken med et godt studiemiljø kombineret med faglig indsigt, tror jeg på, at flere lægestuderende vil vælge Køge som deres førsteprioritet, sagde Simon Kollerup.