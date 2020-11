Ringsted har fejl i seks ud af 10 sociale klagesager

- Derfor fik Børne- og Undervisningsudvalget et mål om, at vi ultimo 2020 mindst skulle være på landsgennemsnittet. Vi har så arbejdet intensivt på at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen, så vi er langt mere sikre på, at de afgørelser, der bliver truffet i Ringsted Kommune, er korrekte, så de kan holde til de kritiske briller, som Ankestyrelsen jo skal have på, siger direktøren.