Ringsted har fået sin egen portvin

Ringsted - 31. marts 2020 kl. 14:16 Af Bodil Pinholt

I anledning af Sct. Bendts Kirkes 850 års jubilæum i år, har Vin & Vin i Sct. Bendtsgade nu lanceret en Ringsted-portvin.

Det er en helt speciel portvin, lavet i portvinshuset Quevedo i Douro i Portugal.

- Vi har fået lavet et blend, der består af fem års og syv års tawny, fortæller Henrik Schuster Andersen, Vin & Vin.

Det er Claudia Quevedo, som har lavet vinen, og den hører til den brune variant af portvin. Den er god til en dessert eller man kan for eksempel nyde den til et stykke chokolade.

Det er ikke bare lige sådan at få sin egen portvin. Det skal naturligvis godkendes af portvinsfabrikanten, som er meget striks med, at ingen efterligner husets produkter. Selve processen med at få godkendt Ringsted-portvinen har derfor taget et par måneder, men nu er den her.

God modtagelse

Der er blev taget godt imod Ringsted-portvinen. De første 180 flakser blev solgt på fem dage, og først på ugen kunne Henrik Schuster Andersen melde udsolgt. Nye forsyninger skulle allerede være fremme i butikken.

Vinbutikkens nabo, Rådhuskroen, har også hjulpet med markedsføringen, idet krofatter Henrik Kondrup Petersen har skænket smagsprøver til de kunder, der kommer til kroen for at få takeaway. Det har ind til videre givet et salg på 50 flasker.

- Det er et godt samarbejde, vi har med kroen, siger Henrik Schuster Andersen, som samtidig glæder sig over den modtagelse, portvinen har fået.

- Jeg synes det er så flot, som folk har taget imod det.

Mange køber to flasker, én til dem selv og én, som bliver foræret væk.

Vin & Vin sørger også for, at komme til kunderne, hvis de ikke har mulighed for at komme til butikken. Der bringes varer ud i nærområdet.

Online smagning

Henrik Schuster Andersen har også siddet hjemme i weekenden og spekuleret på, om forretningen kunne lave nogle andre spændende tiltag. Derfor holder Vin & Vin online portvinssmagning på fredag.

Dette initiativ er også blev ovenud godt modtaget.

- Vi har solgt 50 sæt. Det var, hvad vi havde. De blev revet væk på under tre timer, fortæller en glad vinhandler.

Hjemme i stuen

Så kan folk sidde hjemme i stuen og smage på seks forskellige portvine.

Det er portvin fra Quevedo, som Vin & Vin har fået leverer som smagekit bestående af seks flasker portvin med fem centiliter i hver. Det svarer til, hvad man får ved en almindelig portvinssmagning.

Fredag klokken 19.30 går Henrik Schuster Andersen online og fortæller om de forskellige portvine.

Flere smagninger

Det er ikke første gang forretningen har haft smagninger af portvin fra Quevedo. Tidligere har Oscar Quevedo besøgt Ringsted og holdt smagning.

Oscar Quevedo er bror til Claudia, som fremstiller portvinen.

- Vi har mulighed for at lave nummer to smagning, fortæller Henrik Schuster Andersen.

Virtuel portvinssmagning åbner i øvrigt mulighed for, at folk kan sidde overalt i landet og skåle i portvin. Der er således sendt to smagesæt til Nordals og et til Åbenrå.