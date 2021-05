23-årige Sabrina Maj Elmhoff fra Ringsted er at finde på DGI? Verdenshold, der snart drager på danmarks- og verdensturne med bevægelse og inspiration til en sund og aktiv livsstil. PR-foto / DGI

Ringsted-gymnast på DGI's Verdenshold

Ringsted - 24. maj 2021 kl. 09:20 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Onsdag aften den 19. maj fik 28 gymnaster besked om, at de er er blandt de udvalgte, der i 2021-22 skal rejse jorden rundt med DGI' Verdenshold og showet QUA frem til DGI' Landsstævne i Svendborg i 2022. Og ud af de 28 gymnaster er 23-årige Sabrina Maj Elmhoff fra Ringsted, skriver DGI i en pressemeddelelse.

Sabrina Maj Elmhoff repræsenterer DGI Storkøbenhavn og har tidligere lavet gymnastik på DGI Storkøbenhavns Udtagede Piger og REP hold, et år hos Sorø Gymnastikforening og nogle år i Politiets Idrætsforening.

I dag bor den 23-årige Ringsted-gymnast i København og går til dagligt på Gymnastikhøjskolen Ollerup.

Glæden ved bevægelse

Budskabet ved DGI Verdenshold er at inspirere til en sund og aktiv livsstil gennem bevægelse. Og den modus operandi passer Sabrina Maj Elmhoffs som fod i hose. I 2018 rejste hun nemlig til Brasilien med Stevns Elite, hvor hun var med til at lave en opvisning for en masse børn i en gymnastikhal.

- Der gik det op for mig, at selvom vi ikke helt kunne kommunikere med dem verbalt, så kunne vi alle sammen være fælles om glæden ved at bevæge os, husker Sabrina Maj Elmhoff om oplevelsen, som hun deler i pressemeddelelsen.

Den største drøm

At komme på DGI Verdensholdet er for Sabrina Maj Elmhoff en drøm, der er gået i opfyldelse. Men at slippe gennem nåleøjet var ingen let sag.

I alt kæmpede nemlig 148 gymnaster om de eftertragtede pladser til udtagelsesweekenden til DGI' Verdenshold hos BGI Akademiet den 13.-15. maj.

Herefter kom 40 gymnaster videre til en personlig samtale, før man til sidst fandt de 28 personer, som skal repræsentere DGI' Verdenshold.

- Det var tydeligt at se, at gymnasterne havde trænet hårdt optil udtagelsen - og ofte på egen hånd pga. lukkede træningsfaciliteter. De har ydet en helt utrolig indsats, og det var virkelig en svær opgave at sammensætte et hold, fortæller Team Manager Bie Andersen om den hårde udtagelsesproces, hvor altså Sabrina Maj Elmhoff fra Ringsted kom igennem.

200 workshops og 150 shows

Verdensholdet består af 14 piger og 14 drenge i aldersgruppen 19 til 28 år. Gymnasterne kommer fra hele landet og har forskellige baggrunde, både uddannelsesmæssigt og gymnastisk.

Gymnasterne skal formidle gymnastik og dansk kultur overfor mange forskellige nationaliteter på turnéen, hvor der i alt skal afholdes cirka 200 workshops og cirka 150 shows rundt i verden.

Rejsen starter i Danmark, hvor 14 danske byer får besøg af Verdensholdet i september i år. Derefter går turen blandt andet til Emiraterne, Indonesien, Malaysia, Sydkorea, Australien og USA.

DGI Verdensholdet kan opleves nær Ringsted i Holbæk den 26. september og Slagelse den 1. oktober.

Man kan læse mere om DGI' Verdenshold på verdensholdet.dk, hvor man også kan se holdets tourplan samt sikre sig en billet til ét eller flere af deres shows.