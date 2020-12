Ringsted gik fri fra nye retningslinjer: Det er på ingen måde en fribillet

Brostrøm nævnte outletcenteret

På dagens pressemøde nævnte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm ellers Ringsted Outlet som eksempel på et sted, der ikke måtte træde i stedet for shoppingtur på Strøget, hvis man som københavner skulle komme på de tanker.

At mindske smittespredning ved at isolere kommunernes indbyggere og mindske deres færd over kommunegrænsen er ligeledes et greb, borgmesteren forventer at følge, hvis den skulle stige i Ringsted.

- Lige nu er det jo sådan, at de nye retningslinjerne kun betyder noget for de af Ringsteds indbyggere, der måtte have arbejde i nogle af de 38 berørte kommuner, og de kommunale ansatte, der har hjemsendte børn. Dem tager vi selvfølgelig særligt højde for, siger Henrik Hvidesten, der forventer uændret gang på arbejdspladserne:

- Men slækker vi på kravene, kan vi meget vel komme dertil, at vi skal lukke det hele ned en gang til.