Ringsted går ind i kampen om godstog og lastbiler

Hidtil har Køge Kommune knoklet hårdt for at sikre sig, at Køge stod som sejrherre i kampen om en såkaldt kombiterminal, men i et høringssvar til Trafikplanen for den statslige jernbane for 2017-2032 har Ringsted Kommune for alvor meldt sig ind i kampen.