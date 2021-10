Regeringen har sammen med sine støttepartier fordelt millioner til nye danske cykelstier. Foto: Niels Jørgen Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted får del i aftale om nye cykelstier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted får del i aftale om nye cykelstier

Ringsted - 04. oktober 2021 kl. 11:36 Kontakt redaktionen

27 nye cykelstier fordelt over hele landet er med i en ny aftale klar til at blive sat i gang og blandt dem er en strækning langs Haslevvej i Ringsted Kommune. Her bliver der givet lige over to mio. kroner til projektet.

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten udmøntet 135 millioner til cykelstier og 13 millioner til videns- og innovationsprojekter over hele landet. Det sker på baggrund af "Aftale om grøn omstilling af transporten af 4. december 2020 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, hvor der er afsat 150 mio. kroner til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter.

Op til 10 procent af puljen kan gå til videns- og innovationsprojekter, der kan tilvejebringe ny viden på cykelområdet.

Aftalen betyder, at i alt 39 projekter er blevet godkendt og med 50 procent kommunal finansiering bliver det til cykelstier for tæt på 270 millioner.

- Interessen fra kommunerne har været stor, og det er nogle virkeligt gode projekter, der nu kan komme i gang. Det kan ikke siges nok, hvor godt det er for både klimaet og folkesundheden, når flere man stiger ud af bilen og hopper på cyklen. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi er et flertal i Folketinget, der vil prioritere cyklisterne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

I udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på, at flest muligt får gavn af projektet, større trafiksikkerhed for cyklister og at projektet bidrager til bedre sammenhæng.